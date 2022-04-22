中職》曾峻岳「農夫走路」 直球轉速變身大聯盟級（影音）

〔記者龔乃玠／新北報導〕去年勇奪新人王的富邦悍將20歲終結者曾峻岳，不僅沒有遇上2年級症，直球均速增加2-3公里，昨天17顆直球平均轉速2441轉，最高上看2610轉，繳出大聯盟等級數字，無論自身在休季自主訓練，以及春訓期間在富邦接受新式訓練菜單收到成效。

休季期間做了哪些改變？曾峻岳指出，今年著重在單方面的穩定，去年都是兩邊，像左右手、左右腳，今年加強單邊，像是單腳穩定度，「今年重訓營也遇到華哥（呂祐華）、宗恩，肌肉量（骨骼肌重）從37公斤提升到39公斤，力量增加滿多的。」

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曾峻岳在轉速上的進步有目共睹，他透露青棒時期才2200轉，昨天卻能飆上頂尖數據的2600轉。今年富邦請來呂祐華、呂宗恩接任體能教練，透過肌肉量提升以及「農夫走路」的方式，協助年輕投手增加球速和轉速，曾峻岳有明顯的轉變。

曾峻岳。（資料照，記者陳志曲攝）

呂宗恩主要負責曾峻岳的訓練，他以過往在大學執教經驗分析，一名年輕選手的身體會成長到20歲左右，「這段期間很精華，協助他們增加肌肉量，這東西等於車子引擎，馬力越大，速度越快，另外也能藉由肌肉保護手肘和軟組織。」

曾峻岳季前短短1-2個月肌肉量就增加3公斤，自己也嚇了一跳，加上身體還在發育中，起初有點不適應「新的身體」，不過進入實戰後，體能教練再規劃協調性訓練，曾峻岳逐漸進入狀況。

呂宗恩。（資料照，記者塗建榮攝）

曾峻岳轉速大幅增長，高強度的訓練動作「農夫走路（Farmer walk）」是一大關鍵。呂宗恩說，依據他們的經驗，轉速跟握力很有關係，他們規劃年輕選手至少舉150公斤行走，增加握力。另也透露，江少慶能舉190公斤行走。

目前富邦悍將在台中洲際球場的比賽中，曾峻岳飆出2600轉的直球是全隊投手最快，江少慶在洲際也有2300-2400轉左右。至於富邦春訓在嘉義市球場也有測量，郭俊麟在熱身賽階段就有2400轉，正式比賽應能上看2500轉。投手教練林正豐也透露，岳少華和陳仕朋的轉速都很不錯。

呂宗恩表示，他們都會密切追蹤投手轉速有沒有進步，「我們在意轉速，因為轉速越高，打者越會出現視覺差。」

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