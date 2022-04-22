NBA》扛金塊整季快扛不住「海嘯」 約基奇恐寫史上最悲情紀錄

約基奇恐將寫下史上首見的悲情紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在今年季後賽靠著覺醒的波爾（Jordan Poole）與柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）組成「海嘯三兄弟」，首輪以3勝0敗的絕對優勢聽牌，若成功4戰橫掃金塊，將讓約基奇（Nikola Jokic）寫下史上最悲情紀錄。

本季金塊在傷病成群，兩大主力J.穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）都缺陣幾乎整個賽季的情況下，約基奇直接憑一己之力帶領球隊闖進季後賽，本季衛冕MVP的聲浪濃厚。然而季後賽在勇士三兄弟的恐怖發揮下，金塊首輪已經以0：3站在懸崖邊緣。

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約基奇至今為止的季後賽3場依舊表現優異，平均上場33.7分鐘可以拿下29.3分、13.0籃板與5.0助攻，同時還有2.3抄截與1.0火鍋進帳，無奈全隊除了他以外無人能得分破20。反觀勇士波爾生涯首度打季後賽就表現驚人，攜手柯瑞與K.湯普森三人得分都破20，依序為28.7、25.7與22.0分。

根據《StatMuse》指出，若金塊被勇士4戰橫掃出局，約基奇將會成為歷史上第一位在首輪被橫掃的MVP，但就算金塊能夠不被橫掃，他們想要出線的機率依舊微乎其微，根據數據指出，季後賽歷史上曾發生過143次3勝0敗絕對優勢，以如此優勢聽牌的隊伍全數晉級，第144次的金塊若能出線，將直接改寫歷史。

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