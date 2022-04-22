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NBA》全是湖人主帥的錯！傳奇饒舌歌手替魏少緩頰

2022/04/22 20:06

魏斯布魯克。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今年打出令人失望的賽季，其中控衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）不符身價的表現，也讓他成為球迷眾矢之的。不過身為死忠湖迷的傳奇饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）對此卻有不同看法。

史努比狗狗在近日一段訪談直言，魏少仍是實力堅強的頂尖球星，然而受限前湖人主帥沃格爾（Frank Vogel）執教不當影響，才導致魏少無法發揮，「魏少在場上是個殺手，是教練不懂的用他，讓他坐板凳、置於場下。那會摧毀你的心智。當你有那種實力，但教練只叫你坐好等著，等你真正上場絕對會生疏。因為你不在節奏裡。」

一向有話直說的史努比狗狗接續表示，教練和球員間必須達成共識，瞭解上場時間會影響一位球員的打球方式，「他讓魏少無法正常做自己。他可以在場上衝刺，串聯起球隊，而不只是上場去隨意晃晃。Russ從來不會被冰在板凳上的。」

湖人本季慘澹的表現當然不會只和沃格爾有關，不過湖人球團也在日前將沃格爾開除。至於來季又會由誰接下紫金大軍的烏紗帽，以及魏斯布魯克是否續留湖人，皆將是湖人在休季期間的重要課題。

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