NBA》全是湖人主帥的錯！傳奇饒舌歌手替魏少緩頰

魏斯布魯克。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今年打出令人失望的賽季,其中控衛魏斯布魯克(Russell Westbrook)不符身價的表現,也讓他成為球迷眾矢之的。不過身為死忠湖迷的傳奇饒舌歌手史努比狗狗(Snoop Dogg)對此卻有不同看法。

史努比狗狗在近日一段訪談直言,魏少仍是實力堅強的頂尖球星,然而受限前湖人主帥沃格爾(Frank Vogel)執教不當影響,才導致魏少無法發揮,「魏少在場上是個殺手,是教練不懂的用他,讓他坐板凳、置於場下。那會摧毀你的心智。當你有那種實力,但教練只叫你坐好等著,等你真正上場絕對會生疏。因為你不在節奏裡。」

一向有話直說的史努比狗狗接續表示,教練和球員間必須達成共識,瞭解上場時間會影響一位球員的打球方式,「他讓魏少無法正常做自己。他可以在場上衝刺,串聯起球隊,而不只是上場去隨意晃晃。Russ從來不會被冰在板凳上的。」

Shoutout to @SnoopDogg for defending Russell Westbrook last night on the @fullsendpodcast pic.twitter.com/VSgSvGpSUV