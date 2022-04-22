NBA》熱火為何冷凍前明星後衛？ 美媒曝J.巴特勒從中作梗

J.巴特勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然熱火在季後賽前兩戰都順利拿下勝利，但陣中三月才復出的前明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）卻沒有獲得任何上場機會，對此知名球評貝利斯（Skip Bayless）在個人節目中透露了歐拉迪波遭冷凍的關鍵。

貝莉斯在個人節目中表示，因為球隊一哥J.巴特勒（Jimmy Butler）在先前曾向熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）說過自己不願與歐拉迪波同場一起打球，所以最終史波斯查為了能讓球隊一哥滿意所以最終選擇冷凍歐拉迪波。

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若這則爆料為真，這將是J.巴特勒在本球季與隊中成員發生的第二次衝突，除與歐拉迪波不睦外，在幾個月前他也曾在與教練史波斯查及哈斯倫（Udonis Haslem）發生口角。

這次巴特勒向教練團抱怨的舉動很有可能影響球隊在季後賽的戰力，歐拉迪波本季復出後共打了八場比賽，繳出場均12.4分、2.9籃板和3.5助攻的成績，原被期待能成為球隊季後賽的秘密武器，但在歐拉迪波接下來有可能都無法上場的情況下，前兩戰低迷的阿德巴約（Ben Adebayo）、羅利（Kyle Lowry）等人需要有更多貢獻，才能確保熱火能在季後賽之路走得更遠。

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