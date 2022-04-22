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NBA》激發黑曼巴精神！ 波爾變身勇士頭號射手

2022/04/22 18:24

J.波爾。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕不讓柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）等成名射手專美於前，J.波爾（Jordan Poole）激發「黑曼巴」精神，季後賽異軍突起，使得勇士「浪花組合」升級成為「海嘯三兄弟」！西部季後賽3連勝金塊，提前預約西部4強門票。

J.波爾手感發燙，季後賽首輪3役，依序強轟30、29、27分，總計86分躍居勇士全隊之首，場均28.7分、4.7助攻、3.0籃板，66.7%投籃命中率、59.1%三分球命中率、81.0% 罰球命中率，亮眼數據更躍居頭號射手。「我們擁有很棒的團隊和教練，臨場按部就班執行計畫、落實相關細節，勝利是所有人努力成果。」賽後22歲年輕後衛受訪時依舊低調，卻流露出心中偶像布萊恩（Kobe Bryant） 的霸氣，強烈求勝慾展露無遺，「工作並沒完成，我們還有一場比賽。休息、喝水喘口氣，然後回來再與這支優秀球隊交手。」

勇士精神領袖D.格林（Draymond Green）先前曾批評，聯盟「最佳進步獎」決選名單居然沒J.波爾，這獎項名字應該改一下，如今老大哥更盛讚後輩不斷成長茁壯，「你們口中所說的這傢伙，先前只是G聯盟第3隊，現在有時候變成我們季後賽頭號進攻選擇。」勇士第4戰4月25日留在丹佛踢館，由於季後賽史上，多達143次0：3落後球隊，迄今從未翻盤成功，因此對於面臨慘遭横掃危機的金塊來說，想要大逆轉形同「不可能任務」。　

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