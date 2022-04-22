中職》顛覆三壘手的既定印象 王威晨今年有競爭者了

范國宸、梁家榮與劉基鴻。（本報資料照）

〔記者龔乃玠／新北報導〕中職過去2年三壘防區都只有王威晨跟自己競爭金手套，其他人無法達到規定守備場數，今年開季不少三壘手表現可圈可點，樂天桃猿梁家榮展現挑戰王威晨的氣勢，富邦悍將范國宸和味全龍劉基鴻也有明顯的進步。

三壘防區相較二、游更講究打擊，守備又必須取得一定平衡，近3年除了3連霸的王威晨之外，只有2019年林立在三壘出賽滿80場獲得票選資格。今年梁家榮三壘出賽12場還沒失誤，王威晨12場2失誤，范國宸10場無失誤，劉基鴻8場也只有1失誤。

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富邦悍將首席教練黃泰龍曾是三壘金手套2連霸球員，過去在中信兄弟時期跟王威晨有師徒關係，他認為，「王威晨算是顛覆大家對三壘手的印象，重新詮釋這個位置。」

過往球界對三壘是大砲型球員，黃泰龍固然拿過3屆三壘金手套，生涯11年僅10轟，由於蔣智賢和許基宏等大砲三壘手加入，變得沒有發揮空間，從中窺見外界對三壘砲管的期待，特別是過往的彈力球時期，守備在這個位置不太有優勢。

黃泰龍表示，王威晨剛轉戰三壘時，也有人質疑能否勝任，「大家對三壘印象是臂力要好，威晨沒有特別突出，以前又有肩膀夾擠的問題。」

王威晨克服傷痛，傳球也藉由別的方法來彌補。黃泰龍說，「他傳出去的球沒那麼強勁，但能藉由接球手感、腳步帶動傳球動能，所以威晨丟球看起來不吃力。」

在2019年世界12強賽，王威晨甚至在列強環伺之下，勇奪最佳三壘手獎，走出自己的路。黃泰龍指出，「他詮釋的三壘，不一定要是個砲，攻擊上還是有他的貢獻，速度也能破壞對手。」

今年各隊三壘手都不是動輒單季至少10轟的重砲，梁家榮和王威晨都是擊球率為主的選手，范國宸、劉基鴻和林子豪則是中長程打者，今年三壘競爭預期比往年更激烈。

王威晨。（資料照，記者林正堃攝）

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