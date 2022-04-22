晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》顛覆三壘手的既定印象 王威晨今年有競爭者了

2022/04/22 19:35

范國宸、梁家榮與劉基鴻。（本報資料照）

〔記者龔乃玠／新北報導〕中職過去2年三壘防區都只有王威晨跟自己競爭金手套，其他人無法達到規定守備場數，今年開季不少三壘手表現可圈可點，樂天桃猿梁家榮展現挑戰王威晨的氣勢，富邦悍將范國宸和味全龍劉基鴻也有明顯的進步。

三壘防區相較二、游更講究打擊，守備又必須取得一定平衡，近3年除了3連霸的王威晨之外，只有2019年林立在三壘出賽滿80場獲得票選資格。今年梁家榮三壘出賽12場還沒失誤，王威晨12場2失誤，范國宸10場無失誤，劉基鴻8場也只有1失誤。

富邦悍將首席教練黃泰龍曾是三壘金手套2連霸球員，過去在中信兄弟時期跟王威晨有師徒關係，他認為，「王威晨算是顛覆大家對三壘手的印象，重新詮釋這個位置。」

過往球界對三壘是大砲型球員，黃泰龍固然拿過3屆三壘金手套，生涯11年僅10轟，由於蔣智賢和許基宏等大砲三壘手加入，變得沒有發揮空間，從中窺見外界對三壘砲管的期待，特別是過往的彈力球時期，守備在這個位置不太有優勢。

黃泰龍表示，王威晨剛轉戰三壘時，也有人質疑能否勝任，「大家對三壘印象是臂力要好，威晨沒有特別突出，以前又有肩膀夾擠的問題。」

王威晨克服傷痛，傳球也藉由別的方法來彌補。黃泰龍說，「他傳出去的球沒那麼強勁，但能藉由接球手感、腳步帶動傳球動能，所以威晨丟球看起來不吃力。」

在2019年世界12強賽，王威晨甚至在列強環伺之下，勇奪最佳三壘手獎，走出自己的路。黃泰龍指出，「他詮釋的三壘，不一定要是個砲，攻擊上還是有他的貢獻，速度也能破壞對手。」

今年各隊三壘手都不是動輒單季至少10轟的重砲，梁家榮和王威晨都是擊球率為主的選手，范國宸、劉基鴻和林子豪則是中長程打者，今年三壘競爭預期比往年更激烈。

王威晨。（資料照，記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。