中職》富邦三壘有亮點 黃泰龍：今年讓「國宸建設」倒閉吧！

富邦悍將三壘手范國宸。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將三壘手范國宸今年前10場守備沒有失誤，令人眼睛為之一亮，首席教練黃泰龍今天引用網路用語指出，「今年就讓『國宸建設』倒閉吧！」

范國宸在2020年守三壘25場失誤11次，被鄉民戲稱是「國宸建設」，意指守備失誤次數越堆越高。今年范國宸開季讓人看見轉變，守三壘10場有19次守備機會，沒發生失誤。黃泰龍笑說，「還有110場，路還很長，路遙知馬力。」

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黃泰龍剛進富邦就有看見范國宸的「好材料」，「理解能力、運動能力都是比較優異的選手，基本上跟他講解後，就知道我們要表達的方向，執行上練習也會做到位，這點是滿不錯的。」

黃泰龍曾翻閱范國宸前年守備亂調的影片，觀察他還沒做好守三壘的心理準備，比較臨時轉守，「接傳都比較倉促，加上造成失分，心理狀況一定會有影響，產生惡性環境。」

范國宸回想，當年確實沒有準備好，「如果春訓有在那個位置多練，多接一點，信心上會比較好，季中有點接到沒有信心。」今年在春訓，他說每天都有額外訓練，浪哥（鄭兆行）都會打給他接，龍哥（黃泰龍）在後面幫忙看動作。

春訓期間的守備佈局，因為一壘和指定打擊競爭者眾，加上蔣智賢手開刀，范國宸早早就被通知要以三壘為主。黃泰龍強調，「先把能力所及的球處理好，藉由成功經驗累積自信，才有辦法做其他動作，熟能生巧。」

范國宸表示，目前才打10場比賽而已，球季還很長，有好的感覺比較重要，「看能不能掌握住這個（三壘）機會。」

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