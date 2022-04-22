晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦三壘有亮點 黃泰龍：今年讓「國宸建設」倒閉吧！

2022/04/22 20:12

富邦悍將三壘手范國宸。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將三壘手范國宸今年前10場守備沒有失誤，令人眼睛為之一亮，首席教練黃泰龍今天引用網路用語指出，「今年就讓『國宸建設』倒閉吧！」

范國宸在2020年守三壘25場失誤11次，被鄉民戲稱是「國宸建設」，意指守備失誤次數越堆越高。今年范國宸開季讓人看見轉變，守三壘10場有19次守備機會，沒發生失誤。黃泰龍笑說，「還有110場，路還很長，路遙知馬力。」

黃泰龍剛進富邦就有看見范國宸的「好材料」，「理解能力、運動能力都是比較優異的選手，基本上跟他講解後，就知道我們要表達的方向，執行上練習也會做到位，這點是滿不錯的。」

黃泰龍曾翻閱范國宸前年守備亂調的影片，觀察他還沒做好守三壘的心理準備，比較臨時轉守，「接傳都比較倉促，加上造成失分，心理狀況一定會有影響，產生惡性環境。」

范國宸回想，當年確實沒有準備好，「如果春訓有在那個位置多練，多接一點，信心上會比較好，季中有點接到沒有信心。」今年在春訓，他說每天都有額外訓練，浪哥（鄭兆行）都會打給他接，龍哥（黃泰龍）在後面幫忙看動作。

春訓期間的守備佈局，因為一壘和指定打擊競爭者眾，加上蔣智賢手開刀，范國宸早早就被通知要以三壘為主。黃泰龍強調，「先把能力所及的球處理好，藉由成功經驗累積自信，才有辦法做其他動作，熟能生巧。」

范國宸表示，目前才打10場比賽而已，球季還很長，有好的感覺比較重要，「看能不能掌握住這個（三壘）機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。