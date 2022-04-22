T1》桃園雲豹本週換主場 羅振峰：不受外在影響

桃園雲豹羅振峰。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1桃園雲豹將在週末於和平籃球館展開2連戰，力拚中止4連敗低潮，技術顧問劉嘉發表示，球員們該如何做好防守應變，且在進攻端不慌不忙，是對戰重要的一環。

劉嘉發認為，週六對台啤之戰，要以守住230公分的德古拉為主要防守目標，他說：「要讓德古拉在最難的情況下接到球，以及球隊減少失誤的發生，如何讓整體比賽節奏不被帶走，是最重要的課題。」

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至於週日對上新北中信特攻依舊是場硬仗，劉嘉發說：「他們的年輕球員和我們一樣佔多數，但相較之下，他們的經驗比我們來得好，外援在跑動的速度也快，團隊需更專注在場上，按照教練團在訓練時交代的要求，相信球員們能夠慢慢進步。」

上週打出職業生涯得分新高19分的羅振峰，傷癒回歸已出賽5場，他表示，雖然獲得職業新高，但覺得還有很多地方可以修正，不管是命中率或是跟隊友的配合上，未來剩下7場比賽，自己還有很多進步的空間，球隊贏球會比個人數據來的重要。」球隊首度移師到和平館打球，羅振峰則說：「換個場地沒什麼特別的感覺，就是把握任何機會，不受外在影響。」

對於羅振峰的表現，劉嘉發說：「他是一個非常守規矩的球員，也很遵從教練的指導，他在高師大的時候，我就有注意到這名球員，我對他的期許相當高。」

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