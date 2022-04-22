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日職》王牌青柳晃洋9局完投完封！ 阪神虎客場12連敗終開胡

2022/04/22 20:35

阪神虎靠王牌9局完投完封勝加上兩發關鍵轟收下本季客場首勝。（產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕近期陷入4連敗的阪神虎隊，今天在王牌投手青柳晃洋9局完投完封衛冕軍養樂多，以及四棒大山悠輔單場3安猛打進帳2打點下，以6：0擊敗對手，同時也是阪神虎本季首度在客場開胡。

前役因雨裁定苦吞4連敗的阪神虎隊，今天在首局就給高梨裕稔下馬威，三棒佐藤輝明率先敲出二壘安打進佔得點圈，下棒的大山悠輔更直接敲出2分彈，把自己與隊友一同送回來，首局阪神取得2：0領先。

下個半局青柳面臨滿壘危機，不過飄出三振化解。接著青柳投球越投越順，只再被養樂多打者敲出2支安打，沒有再投出任何一次的保送，花124球完投9局，防禦率下降到0.53，隊友更在7局打垮擁有大聯盟資歷的柯爾（A.J. Cole），包含小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）三分彈在內，單局猛灌4分保險分，本季客場首度開胡。

阪神虎收下賽季第3勝，終止近期4連敗同時也終止開季至今的客場12連敗，青柳晃洋也投出自19年4月來相隔3年的完投完封表現，收下本季第2勝，阪神虎現在戰績4勝19敗1和，勝率1成74已是本季新高，若能在明天連勝，勝率將首度超越2成。

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