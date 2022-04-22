網球》紅土8連勝！曾俊欣大逆轉殺入布拉格4強

曾俊欣。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕遠征捷克的「夜市球王」曾俊欣，ATP布拉格男網挑戰賽再傳捷報！今激戰逾3小時大逆轉，2：6、6：3、7：6（7：3）拖垮西班牙「紅土專家」科薩諾（Javier Barranco Cosano），3連勝辛苦勇闖單打4強，加上前站西班牙莫夕亞5連勝，現已在拿手的紅土球場拚出8連勝，持續朝生涯挑戰賽第4座冠軍邁進。

台西雙雄頂住當地小雨生涯首度過招，面對先前爆冷淘汰奧地利第5種子的科薩諾， 目前世界排名127的曾俊欣陷入苦戰，開賽連接發球局失守，形成0：3落後，雖然一度反擊，首盤苦苦追趕不成仍拱手讓人。次盤第3種子年輕台將又先遭破發，所幸盤中回穩反撲，第6、8局強勢雙破，成功壓制住難纏對手，從1：3連下5局扳回一城。

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現年20歲的曾俊欣後勁十足，決勝盤再度逆勢出擊，不但克服0：2開局，第2、3局互破之後重新拉鋸，可惜第9局歷經「丟士」纏鬥，錯失多達5個破發點，讓年長3歲的科薩諾力保生機。戰線進入搶7，「台灣一哥」展現頑強韌性，不但從1：2連搶4分，更重挫對手軍心，6：3聽牌時保發拿下，週六將與奧地利黑馬歐弗納（Sebastian Ofner）爭奪決賽門票。

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