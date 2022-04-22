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日職》新庄剛志神預言！火腿大爆發扳倒軟銀 寫本季新紀錄（影音）

2022/04/22 21:25

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今日打擊大爆發，全場狂掃13安，終場12：5擊垮軟銀，火腿中止2連敗，並寫下本季單場得分新高。

火腿今日近藤健介、石井一成、万波中正都有開轟表現，3人合力貢獻8分打點，加上野村佑希也敲出3安猛打賞，2分打點進帳，此役是火腿本季首次扳倒軟銀，先發投手伊藤大海6局失3分責失，投出4次三振，奪下勝投。

火腿本季首次扳倒軟銀。（取自推特）

今日軟銀打擊其實更為兇猛，打線有6人敲出雙安，全場敲出17支安打，比火腿還多4安，但得分效率不佳，僅換回5分，先發投手瑞伊（Colin Rea）2局核爆7分責失吞敗。

值得一提的是，今日賽前火腿監督「BIG BOSS」新庄剛志就預言：「今天我期待万波，從昨天開始就改變自己的擊球，大家請看昨天的比賽，雖然他被三振，但揮擊的時機很好。」

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