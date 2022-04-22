中職》暌違1年半再敲安打 潘傑楷既熟悉又陌生

潘傑楷。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕潘傑楷昨天升上一軍立刻排入先發，4局上還擊出二壘安打，這不僅是他本季首安，更是暌違1年半後再於一軍敲安，讓他頓時有種既熟悉又陌生的感觸。

潘傑楷指出，賽前就被告知會先發，沒想到被排在第5棒，4局上打到球的瞬間覺得會是安打，確定是安打後蠻開心的，「因為我1年多沒在一軍打安打了，站在壘包上的感覺既熟悉又陌生。」

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潘傑楷前次在一軍敲安是前年10月23日，他還記得是對富邦悍將，投手是索沙，「我們就是那場贏了富邦，隔天再贏兄弟，才拿到下半季冠軍，才有後來的總冠軍。」

潘傑楷去年在一軍只出賽5場、僅有5個打數，生涯首次單季安打掛零，他不諱言，去年一整年都很難熬，過程中不斷有否定自己的聲音出現，「不管是球技還是心理，都找不到以前的感覺。」

潘傑楷表示，這幾年每次升上一軍，都沒辦法很快適應氣氛與節奏，不論怎麼做都不對，今年在二軍給自己比較篤定的方向，沒想到這麼快就上來，「攻守都有個中心點，信心也比較強。」

潘傑楷認為，可能是因為第6隊即將成立，讓他產生不同的想法，「不光是打給自己教練看，還要打給別的教練看，也許我還有一點能力，可以在這個環境繼續生存。」

潘傑楷在一軍表現最好是2018年，各項數據都是生涯單季最佳，他覺得今年似乎有那年的感覺，「球季才剛開始，一定會有空間，就放寬心去打，不要害怕失敗，盡量表現幫助球隊。」

潘傑楷。（記者陳志曲攝）

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