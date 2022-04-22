射箭世界盃》台灣隊個人賽無緣獎牌 男團週日拚金牌

台灣男團週日將和義大利爭金。（教練劉展明提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣反曲弓代表隊今天共7人參加世界盃土耳其安塔利亞站個人淘汰賽，以19歲小將郭紫穎的表現最佳，惜她在8強以5：6敗給荷蘭溫克爾，無緣挺進4強。

由雷千瑩、彭家楙和郭紫穎組成的台灣女子代表隊，昨天才在團體賽拿下銅牌，今天3人分頭出擊，年紀最小的郭紫穎表現令人驚艷，她在首輪以6：4擊敗澳洲佩格里斯，次輪再以6：2力退丹麥安德森，第3輪再以7：3勝過法國艾迪西恩。

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郭紫穎8強賽碰到荷蘭溫克爾，開賽就先聲奪人以4：0領先，只是接下來3局未能延續氣勢，最後戰成5：5讓比賽拖進延長賽，郭紫穎在加射射出8分，不敵對手的9分，最終以積分5：6不落敗，無緣挺進4強

雷千瑩（左2）、彭家楙（右2）、郭紫穎（右1）。（教練倪大智提供）

至於雷千瑩在次輪以4：6敗給波蘭萊斯妮雅克，彭家楙則於第3輪以2：6敗給美國莎賽。

男子組部分，「國民小點心」湯智鈞首輪輪空，次輪靠著加射才以6：5險勝義大利莫索列希，惜第3輪未能延續氣勢，對上哈薩克慕薩耶夫同樣到加射階段才分出勝負，湯智鈞射出8分，不敵對手的10分箭，以積分5：6惜敗。

至於魏均珩則在第3輪以4：6不敵波多黎各慕諾斯，戴宇軒以2：6敗給烏克蘭洪賓，蘇于洋則於第4輪以2：6遭美國艾利森擊敗，無緣8強。

雖個人賽全軍覆沒，但由魏均珩、湯智鈞和蘇于洋組成的男團週日將與義大利爭金。

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