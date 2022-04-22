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游泳》挺普廷禍不單行！俄奧運雙金泳將慘遭禁賽

2022/04/22 22:17

俄國奧運金牌泳將雷洛夫。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕禍不單行！俄國奧運金牌泳將雷洛夫（Evgeny Rylov）3月18日參與總統普廷（Vladimir Putin）主持的「克里米亞回歸」萬人愛國集會後，不但慘遭泳裝贊助商Speedo緊急撤銷贊助，如今國際游泳總會（FINA）調查後，也祭出禁賽9個月的懲處。

俄羅斯軍事侵略烏克蘭，引發全球強力譴責，雷洛夫卻現身在莫斯科魯茲尼基體育館舉辦的爭議性活動，引發各界熱議。該活動由普廷親自主持，慶祝俄國2014年併吞克里米亞，雷洛夫等出席運動員，衣服上都有象徵俄國軍隊Z字符號。FINA官網發聲明表示，歷經調查開會，決定暫時禁止雷洛夫參與所有相關賽事與活動，自4月20日起，為期共9個月。現年25歲的雷洛夫，是去年東京奧運男子100公尺、200公尺仰式雙金得主，預計有21天時間進行上訴，儘管俄國官方表態聲援，他僅低調透過律師回應，正研究遭指控細節，上訴與否尚未決定。

FINA早已宣布，取消原定今年俄國喀山舉行的世界青少年游泳錦標賽，並收回2014年授予普廷的總會勳章，如今更強調，到今年底之前，都不會邀請俄國、白俄羅斯選手、官員參加任何比賽或活動。　

　　

　

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