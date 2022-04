MLB》超神祕判決！ 打者遭趕爆氣：我連1秒往二壘念頭都沒有（影音）

一壘審將金鶯主帥趕出場。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕昨天運動家以6:4擊敗金鶯的比賽出現離奇判決,金鶯打者曼西尼(Trey Mancini)靠著野手失誤上壘之後,在跑過一壘後被觸殺出局,讓他當場不滿抗議、隨後與教頭都被趕出場。

當時曼西尼靠著對方二壘手失誤踏上一壘,衝過壘包後想要慢慢走回去踩壘,但在此時被對方補位的捕手觸殺,根據一壘審德雷克(Rob Drake)表示,曼西尼有想要往二壘跑的意思,曼西尼本人激烈抗議後遭趕出場、隨後金鶯主帥海德(Brandon Hyde)也爆氣被趕出場。

大聯盟官網報導,曼西尼回應:「我連一秒要往二壘的念頭都沒有,我只是回來踏壘包。如果我腦中有二壘,我就會很快回去踏壘包了。我很驚訝、簡直不敢相信,我為我對裁判說的話道歉,但我依然不同意這個判決。」

根據美國職業棒球大聯盟規則 5.09 (b) (4),如果跑者在一壘跑過頭,然後立即回壘,將不會被觸殺出局。但如果查看規則 5.09 (b) (11) ,如果他在衝過一壘後試圖跑向二壘就可能會出局。

Trey Mancini and Brandon Hyde were heated after Mancini was tagged out when the ump deemed he made a turn to second base pic.twitter.com/2ZcXyGuHuf