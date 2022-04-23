MiLB》板凳清空大亂鬥！投手投觸身球後挨揍掛彩（影音）

This minor league brawl



The Double-A Portland Sea Dogs and Binghamton Rumble Ponies exchanged pleasantries on Thursday



（: @HNoll21）pic.twitter.com/l0yRQwAQWF — Sports Illustrated （@SInow） April 22, 2022

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟2A日前出現大型衝突現場，紅襪與大都會的所屬球隊在場上因觸身球板凳清空，最後演變為大亂鬥。

隸屬紅襪的波特蘭海狗隊與隸屬大都會的賓漢頓喧鬧小馬隊日前比賽進行到3局下，小馬隊以3：1領先，海狗隊一壘手里德（Tyreque Reed）在滿壘時被球砸中手部，而他要往一壘走的過程中，小馬隊投手倫特利亞（Marcel Renteria）口中念念有詞，隨即兩人便槓上，里德一怒之下就出拳揍了對方一拳，隨後兩隊球員都衝到場上，爆發嚴重衝突。

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先動手的里德被驅逐出場、挨揍的倫特利亞也受傷退場，根據報導，海狗隊總教練艾普森（Chad Epperson）被問及衝突原因時表示，「可能有什麼原因觸發了這件事，但說實在的我也不是很清楚。」

海狗隊發言人則對媒體表示，大聯盟目前正在對此案進行調查，接下來可能會有相關懲處。

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