NBA》在家看電視好悶！詹姆斯：以後不會再錯過季後賽了

詹姆斯。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕季後賽如火如荼進行中,不過也有不少提前放暑假的球隊,無緣附加賽的湖人就是其一,現在只能當球迷的詹姆斯(LeBron James)就在推特感嘆表示,以後絕對不要缺席季後賽了。

湖人本季找來明星控衛魏斯布魯克(Russell Westbrook)組成豪華三巨頭,不料他與詹姆斯、A.戴維斯(Anthony Davis)搭配起來化學效應有限,紫金大軍季末可以說是兵敗如山倒,季末也與主帥沃格爾(Frank Vogel)分道揚鑣。

從2020年在泡泡園區風光奪下隊史暌違10年的第17座總冠軍、上季力拚衛冕卻在首輪就遭太陽淘汰,到今年甚至連附加賽都沒拿到資格,「詹皇」複雜的心情可想而知,也讓他稍早在推特有感而發表示,「以後的生涯再也不想錯過季後賽了,這種心情真的太痛苦了,好我要回來看比賽了。」

I can/will NOT miss the post season again for my career! This shit HURT. Ok back to watching these games.