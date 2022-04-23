NBA》在家看電視好悶！詹姆斯：以後不會再錯過季後賽了

詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕季後賽如火如荼進行中，不過也有不少提前放暑假的球隊，無緣附加賽的湖人就是其一，現在只能當球迷的詹姆斯（LeBron James）就在推特感嘆表示，以後絕對不要缺席季後賽了。

湖人本季找來明星控衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）組成豪華三巨頭，不料他與詹姆斯、A.戴維斯（Anthony Davis）搭配起來化學效應有限，紫金大軍季末可以說是兵敗如山倒，季末也與主帥沃格爾（Frank Vogel）分道揚鑣。

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從2020年在泡泡園區風光奪下隊史暌違10年的第17座總冠軍、上季力拚衛冕卻在首輪就遭太陽淘汰，到今年甚至連附加賽都沒拿到資格，「詹皇」複雜的心情可想而知，也讓他稍早在推特有感而發表示，「以後的生涯再也不想錯過季後賽了，這種心情真的太痛苦了，好我要回來看比賽了。」

I can/will NOT miss the post season again for my career! This shit HURT. Ok back to watching these games. — LeBron James （@KingJames） April 23, 2022

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