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網球》被盧布列夫聲明惹怒 烏克蘭退役好手：他跟普廷一樣騙子偽君子

2022/04/23 09:01

多格波洛夫。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕溫網日前宣布將禁止俄羅斯球員出賽，引發俄國名將盧布列夫（Andrey Rublev）出面抗議，不過他的聲明卻讓先前宣布參軍衛國的烏克蘭退役好手多格波洛夫（Alexandr Dolgopolov）很不爽，直言「盧布列夫跟他們的總統一樣騙人」、「偽君子」。

盧布列夫昨天在塞爾維亞公開賽後的記者會上先明言：「我不搞政治。其次，我不怎麼讀新聞，不是什麼事都在了解和關注，因為我的工作是打好網球，我也沒有被教育過。」

多格波洛夫在推特上長文怒回：「盧布列夫的聲明就是一個完美的例子，證明為什麼溫網的決定是正確的。正是他的總統和他們的大外宣每天都在做的事情，『謊言！』 說我什麼都不知道，我不看新聞，我不關注，我沒有受過教育。」

他認為盧布列夫在戰爭爆發前才和烏克蘭選手搭檔雙打，他肯定什麼都知道，並且盧布列夫也曾在攝影機上寫下「NO WAR」，他質疑不知盧布列夫用意是否是要烏克蘭投降，「希望他能夠進一步解釋、但他並沒有。」

盧布列夫昨天也提及禁賽雙俄球員不會對現況有幫助，溫網若真想做有助益的事，可以將獎金重新分配給有需要的人：「將所有獎金用於人道主義援助，給受苦的家庭和孩子。透過此舉，網球會是第一個也是唯一一個籌集這麼多善款的運動，溫網大會將得到所有人的尊重。」

多格波洛夫又嗆：「費德爾（Roger Federer）個人就捐了50萬美元，貝克漢（David Beckham）和紐約噴氣機隊、皇家馬德里足球俱樂部以及英超聯賽各捐了100萬英鎊或100萬美元。

他認為盧布列夫的聲明充滿偽善以及謊言，表示：「ATP和WTA不該歡迎這種行為，如果俄羅斯人和白俄羅斯人想要說話，就說實話，而不是說謊。」

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