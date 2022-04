網球》被盧布列夫聲明惹怒 烏克蘭退役好手：他跟普廷一樣騙子偽君子

多格波洛夫。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕溫網日前宣布將禁止俄羅斯球員出賽,引發俄國名將盧布列夫(Andrey Rublev)出面抗議,不過他的聲明卻讓先前宣布參軍衛國的烏克蘭退役好手多格波洛夫(Alexandr Dolgopolov)很不爽,直言「盧布列夫跟他們的總統一樣騙人」、「偽君子」。

盧布列夫昨天在塞爾維亞公開賽後的記者會上先明言:「我不搞政治。其次,我不怎麼讀新聞,不是什麼事都在了解和關注,因為我的工作是打好網球,我也沒有被教育過。」

多格波洛夫在推特上長文怒回:「盧布列夫的聲明就是一個完美的例子,證明為什麼溫網的決定是正確的。正是他的總統和他們的大外宣每天都在做的事情,『謊言!』 說我什麼都不知道,我不看新聞,我不關注,我沒有受過教育。」

他認為盧布列夫在戰爭爆發前才和烏克蘭選手搭檔雙打,他肯定什麼都知道,並且盧布列夫也曾在攝影機上寫下「NO WAR」,他質疑不知盧布列夫用意是否是要烏克蘭投降,「希望他能夠進一步解釋、但他並沒有。」

盧布列夫昨天也提及禁賽雙俄球員不會對現況有幫助,溫網若真想做有助益的事,可以將獎金重新分配給有需要的人:「將所有獎金用於人道主義援助,給受苦的家庭和孩子。透過此舉,網球會是第一個也是唯一一個籌集這麼多善款的運動,溫網大會將得到所有人的尊重。」

多格波洛夫又嗆:「費德爾(Roger Federer)個人就捐了50萬美元,貝克漢(David Beckham)和紐約噴氣機隊、皇家馬德里足球俱樂部以及英超聯賽各捐了100萬英鎊或100萬美元。」

他認為盧布列夫的聲明充滿偽善以及謊言,表示:「ATP和WTA不該歡迎這種行為,如果俄羅斯人和白俄羅斯人想要說話,就說實話,而不是說謊。」

