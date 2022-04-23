MLB》與洋基5大神獸齊名！「法官」賈吉雙響砲轟垮守護者（影音）

賈吉雙響砲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰守護者，「法官」賈吉（Aaron Judge）火力爆發單場雙響炮、貢獻3打點，率隊以4：1拿下勝利。

今天之前只有一轟的賈吉，球棒逐漸加溫，此役在3局先用2分砲為洋基先馳得點，雷耶斯（Franmil Reyes）4局陽春砲替守護者追回1分，不過該局下半，凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）的適時安打又替球隊拉開差距，下一局賈吉再度將球送出右外野大牆，也替條紋軍奠定勝基。

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洋基先發泰倫（Jameson Taillon）今主投5局挨7安、僅失1分、送出5次三振，順利收下本季首勝，防禦率3.07；守護者先發摩根（Eli Morgan）3局僅挨1安就是賈吉的兩分砲，黯然苦吞本季首敗，賽後防禦率5.00。

根據紀錄，這是29歲的賈吉生涯第17場超過1轟的比賽，洋基隊史在30歲前能達到這個次數的僅有6名選手，前5位分別是曼托（Mickey Mantle，31場 ）、賈里格（Lou Gehrig，25場）、魯斯（Babe Ruth，22場）、迪馬喬（Joe DiMaggio，21場）、馬里斯（Roger Maris，18場）。

另外，這是賈吉在新洋基球場的第8場雙響砲比賽，在隊史上僅落後給「鐵爺」提謝拉（Mark Teixeira）1場。

Aaron Judge goes oppo-taco for dinger No. 2 tonight pic.twitter.com/CuHMRXqk4F — YES Network （@YESNetwork） April 23, 2022

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