MLB》與洋基5大神獸齊名！「法官」賈吉雙響砲轟垮守護者（影音）

賈吉雙響砲。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今在主場迎戰守護者,「法官」賈吉(Aaron Judge)火力爆發單場雙響炮、貢獻3打點,率隊以4:1拿下勝利。

今天之前只有一轟的賈吉,球棒逐漸加溫,此役在3局先用2分砲為洋基先馳得點,雷耶斯(Franmil Reyes)4局陽春砲替守護者追回1分,不過該局下半,凱納法利法(Isiah Kiner-Falefa)的適時安打又替球隊拉開差距,下一局賈吉再度將球送出右外野大牆,也替條紋軍奠定勝基。

洋基先發泰倫(Jameson Taillon)今主投5局挨7安、僅失1分、送出5次三振,順利收下本季首勝,防禦率3.07;守護者先發摩根(Eli Morgan)3局僅挨1安就是賈吉的兩分砲,黯然苦吞本季首敗,賽後防禦率5.00。

根據紀錄,這是29歲的賈吉生涯第17場超過1轟的比賽,洋基隊史在30歲前能達到這個次數的僅有6名選手,前5位分別是曼托(Mickey Mantle,31場 )、賈里格(Lou Gehrig,25場)、魯斯(Babe Ruth,22場)、迪馬喬(Joe DiMaggio,21場)、馬里斯(Roger Maris,18場)。

另外,這是賈吉在新洋基球場的第8場雙響砲比賽,在隊史上僅落後給「鐵爺」提謝拉(Mark Teixeira)1場。

