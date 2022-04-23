晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》與洋基5大神獸齊名！「法官」賈吉雙響砲轟垮守護者（影音）

2022/04/23 10:47

賈吉雙響砲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰守護者，「法官」賈吉（Aaron Judge）火力爆發單場雙響炮、貢獻3打點，率隊以4：1拿下勝利。

今天之前只有一轟的賈吉，球棒逐漸加溫，此役在3局先用2分砲為洋基先馳得點，雷耶斯（Franmil Reyes）4局陽春砲替守護者追回1分，不過該局下半，凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）的適時安打又替球隊拉開差距，下一局賈吉再度將球送出右外野大牆，也替條紋軍奠定勝基。

洋基先發泰倫（Jameson Taillon）今主投5局挨7安、僅失1分、送出5次三振，順利收下本季首勝，防禦率3.07；守護者先發摩根（Eli Morgan）3局僅挨1安就是賈吉的兩分砲，黯然苦吞本季首敗，賽後防禦率5.00。

根據紀錄，這是29歲的賈吉生涯第17場超過1轟的比賽，洋基隊史在30歲前能達到這個次數的僅有6名選手，前5位分別是曼托（Mickey Mantle，31場 ）、賈里格（Lou Gehrig，25場）、魯斯（Babe Ruth，22場）、迪馬喬（Joe DiMaggio，21場）、馬里斯（Roger Maris，18場）。

另外，這是賈吉在新洋基球場的第8場雙響砲比賽，在隊史上僅落後給「鐵爺」提謝拉（Mark Teixeira）1場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。