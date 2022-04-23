NBA》擋住熱火第三節瘋狂逆襲 T.楊恩致勝拋投助老鷹開胡

T.楊恩。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前兩戰都吞敗的老鷹今回到主場再戰熱火，靠著少主T.楊恩（Trae Young）在鐘響前5秒的致勝拋投，終場以111：110驚險拿下勝利，在系列賽成功開胡。

老鷹主場今在開賽前被發現有可疑包裹，在警方確認非爆裂物後才重新開放球迷進場，比賽因此延遲55分鐘才開打。T.楊恩上半場手感平平，7投2中僅拿下10分，不過老鷹靠著多點開花，第二節打完取得7分領先。

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易籃後戰局風雲變色，熱火手感逐漸加溫，拉出一波21：0的高潮取得超前，根據《ESPN Stats & Info》指出，這是他們過去25個球季在季後賽的最長連續得分紀錄。

不過拒絕被聽牌的老鷹在第四節急起直追，克服落後16分的劣勢在倒數三分鐘時靠著T.楊恩的三分打再度扳平戰局，兩隊接著你來我往，塔克（P.J. Tucker）在54秒時的三分彈幫助熱火取得1分領先。

接著老鷹赫特（Kevin Huerter）的三分彈落空後，巴特勒的跳投也未果，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）搶到籃板後，由楊恩切入拋投放進逆轉一擊，暫停後巴特勒在外線出手未進，勝負就此定調。

T.楊恩今繳全隊最高24分、另有8助攻4籃板、D.杭特（De'Andre Hunter）貢獻17分、赫特13分4助攻55籃板、波丹諾維奇板凳出發18分進帳。

熱火方面，上一戰轟下45分的「士官長」J.巴特勒今20投8中拿下20分、斯特魯斯（Max Strus）也有20分演出。替補上陣的赫爾羅（Tyler Herro）繳全隊最高24分、季後賽生涯第4場替補超過20分、在隊史比肩名將艾倫（Ray Allen）。

赫爾羅。（法新社）

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