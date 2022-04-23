PLG》疫情延燒！聯盟公布防疫規範及應變措施

PLG聯盟公布防疫規範及應變措施。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕因應國內疫情升溫，P. LEAGUE+ 今公佈最新防疫指引與應變措施，除根據中央流行疫情指揮中心防疫規範，並制定最新防疫指引與應變措施，以確保比賽可以在聯盟、球團所有參與比賽者與進場觀眾皆在安全無虞情況下順利進行。

比賽場館規範

觀眾進場持續實施實聯制、量測體溫、手部消毒與全程戴口罩，凡屬「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」或「自主健康管理」實施對象，不得進入球場，如有接獲衛生福利部疾病管制署（CDC）或地方衛生局通知場館於比賽時有確診足跡，球團將關閉球場進行相關清消作業，並呈報聯盟知悉，經衛生主管機關同意後方可重新開放場館進行比賽。

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聯盟參與比賽者規範

聯盟參與比賽者（包括聯盟工作人員、裁判、紀錄台人員、轉播單位人員、主播、球評與採訪記者），應接種COVID-19疫苗3劑或應至少2劑且未滿12周，才可以參與比賽，否則需提供進場前24小時快篩陰性證明，全程戴口罩（裁判場上執法除外）。

球團參與比賽者規範

球團參與比賽者（包括球員、隊職員、啦啦隊、表演團體、工讀生），應接種COVID-19疫苗3劑或應至少2劑且未滿12周，才可以參與比賽，否則需提供進場前24小時快篩陰性證明，全程戴口罩（球員場上比賽除外）。

被匡列者、疑似染疫者或確診者應變規範

被匡列者：聯盟與球團參與比賽者，若因與非屬聯盟與球團參與比賽之確診者為密切接觸者而被CDC匡列，需立即進行居家隔離10天與7天自主健康管理，並呈報聯盟知悉，隨後進行PCR檢測等後續處置。其餘與前面所述確診者有非密切接觸、未遭匡列者，則進行自我健康監測。

疑似染疫者：聯盟與球團參與比賽者若出現疑似染疫狀況，請立即進行快篩或PCR檢測，其餘密切接觸者立即進行快篩，若需進行PCR檢測，在等待結果期間請勿隨隊，若呈現陽性反應或確診，應遵照CDC後續規範處理，並呈報聯盟知悉，球場與工作場所進行環境清消，場館需經衛生主管機關同意後方可重新開放進行比賽。

確診者：聯盟與球團參與比賽者若確診，呈報聯盟知悉，並遵照CDC後續規範進行處理，球場與工作場所進行環境清消，密切接觸者立即PCR檢測，等待結果期間暫停賽事，場館需經衛生主管機關同意後方可重新開放進行比賽，確診者必須符合解除隔離治療條件，並完成7天自主健康管理者，才能再次參與比賽。

復賽規範

比賽出賽可登錄之本土球員（含華裔與外籍生球員）至少8人、外籍球員至少2人（有禁賽之情形則不在此限），始達比賽恢復舉行之標準。因應疫情，季後賽起每場比賽將增設1位備用裁判。因疫情導致停賽之相關事宜與後續復賽之賽程安排，另召開賽務決策委員會討論後決定。

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