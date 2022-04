MLB》KKKKKKK！洋基金恩連續三振7打者寫40年隊史紀錄（影音）

金恩。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基牛棚投手金恩(Michael King)今在面對守護者的比賽大展K功,不僅中繼三局總共飆出8次三振,還一度連續K掉7名打者。

金恩今在6局接替洋基先發泰倫(Jameson Taillon)投球,該局一上來就三振掉雷耶斯(Franmil Reyes),一出局後雖被羅薩里歐(Amed Rosario)敲安,不過最後三振掉布萊德利(Bobby Bradley)、讓守護者留下殘壘。

請繼續往下閱讀...

而三振布雷德利後,金恩接下來兩局的6個出局數都用三振拿下,以連續7K完美結束投球任務,總計今用了42球有31球為好球,製造了12次的揮空,最快球速97.3英哩。

根據紀錄,金恩成為自1981年5月4日戴維斯(Ron Davis)後,隊史第一位能單場飆8K且無保送無失分的後援投手,他也成功收下本季第2次中繼成功,至今出賽5場、防禦率僅0.84。

Michael King struck out SEVEN in a row and eight overall in relief



(MLB x @CueHealth) pic.twitter.com/HswhOxKcCf