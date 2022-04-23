MLB》KKKKKKK！洋基金恩連續三振7打者寫40年隊史紀錄（影音）

金恩。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基牛棚投手金恩（Michael King）今在面對守護者的比賽大展K功，不僅中繼三局總共飆出8次三振，還一度連續K掉7名打者。

金恩今在6局接替洋基先發泰倫（Jameson Taillon）投球，該局一上來就三振掉雷耶斯（Franmil Reyes），一出局後雖被羅薩里歐（Amed Rosario）敲安，不過最後三振掉布萊德利（Bobby Bradley）、讓守護者留下殘壘。

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而三振布雷德利後，金恩接下來兩局的6個出局數都用三振拿下，以連續7K完美結束投球任務，總計今用了42球有31球為好球，製造了12次的揮空，最快球速97.3英哩。

根據紀錄，金恩成為自1981年5月4日戴維斯（Ron Davis）後，隊史第一位能單場飆8K且無保送無失分的後援投手，他也成功收下本季第2次中繼成功，至今出賽5場、防禦率僅0.84。

Michael King struck out SEVEN in a row and eight overall in relief



（MLB x @CueHealth） pic.twitter.com/HswhOxKcCf — MLB （@MLB） April 23, 2022

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