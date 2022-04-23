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網球》茲維列夫加入砲轟溫網大咖行列：沒有理由不讓俄球員出賽

2022/04/23 11:50

茲維列夫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溫網日前宣布禁止俄羅斯以及白俄球員參加今年賽事，連日來引發多名網壇大咖出面反對，對此奧運金牌、世界第3的德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）今天也加入批評溫網的行列，「沒有理由這些俄國選手不該在那裡打球。」

茲維列夫出生於德國漢堡，但他的父母親都是俄羅斯人，《法新社》報導，他今天表示，關於禁止俄羅斯隊和白俄隊伍參加台維斯盃、金恩盃等網球團體賽項目是「完全正確的」，「這是要抵抗俄羅斯的，我理解這一點。」

不過他為好友、俄羅斯名將盧布列夫（Andrey Rublev）挺身而出。盧布列夫昨天抨擊溫網禁賽俄羅斯球員是「完全的歧視」。

茲維列夫表示，他已經和好友盧布列夫談過，並指出盧布列夫已經表示反對俄羅斯入侵烏克蘭，「他反對這場戰爭，他計畫將他的獎金捐贈給烏克蘭。」

世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）日前譴責溫網的決定「相當瘋狂」。美國網壇先鋒、於1973年創立世界女子職業網球協會（WTA）的金恩夫人（Billie Jean King）日前也表示，「WTA創立的指導原則之一是，世界上任何女孩只要球打得夠好，就有地方可以比賽。」「我1973年支持這個原則，今日也會堅守。我無法支持因國籍而禁止個別運動員參加任何賽事的決定。」

烏克蘭女網一姐絲薇托莉娜（Elina Svitolina）日前則是表示，她認為公開反對入侵的俄羅斯和白俄羅斯選手「應該被允許」參加溫網。

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