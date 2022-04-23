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電競》沉浸式移動艙「酷玩行者」台中啟航 參與中信兄弟主題日

2022/04/23 12:53

酷玩行者日前前進科博館，提供益智遊戲親子同歡。（運動局提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕 Cooler Master 酷碼科技斥資千萬打造的沉浸式電競移動艙「酷玩行者」日前已在首站台中正式啟航，引起廣大迴響，本週於今（23）、明兩日二度前進台中洲際棒球場，參與中信兄弟主場「We Are Family主題日」活動，現場開放球迷體驗遊戲感受多元科技娛樂饗宴。

此次主題日有中信飛牡蠣＆PS女孩見面會活動，互動環節全程透過酷玩行者巨型LED螢幕同步轉播，搭配中信兄弟形象打造主題式闖關活動；現場還準備了關卡與互動遊戲，挑戰民眾的觀察力、反應力以及爆發力，邀請市民朋友一同前往感受酷炫的電競體驗。

運動局表示，酷玩行者日前於台中洲際棒球場與國立自然科學博物館巡迴，市民搶先體驗高規格電競配備，包括曲面式螢幕、機械式專業電競鍵盤、電競椅等，高科技設備應有盡有，引起熱烈討論。未來運動局將持續與產業合作，帶領台中邁向電競運動新領域，打造台中酷運動。

主辦單位Cooler Master酷碼科技表示，在4月23日至24日 We Are Family主題日期間，酷玩行者洲際棒球場舉辦盛大慶典邀請球迷粉絲一同參與，只要完成關卡就能獲得參加獎勵，若是滿足官方額外條件還會解鎖超大豪禮，加碼抽Caliber R1S 電競椅。

運動局與產業合作，移動電競提供市民近距離體驗。（運動局提供）

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