MLB》9局領先6分嘗試盜壘！巨人搶分戰術惹惱國民（影音）

艾斯查達在本壘出局。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕巨人今在9局領先6分的情況下,發動盜壘戰術,引發國民隊極度不滿,認為此舉觸犯潛規則。

巨人今在2局猛攻7分,帶著7:1領先進入第9局,艾斯查達(Thairo Estrada)在兩出局後敲安上壘,下一棒克勞佛(Brandon Crawford)打擊時,巨人發動打帶跑戰術,克勞佛也成功敲安,不過艾斯查達繞過三壘後直闖本壘遭觸殺出局。

請繼續往下閱讀...

在看到巨人大幅領先還發動搶分戰術後,國民游擊手艾斯科巴(Alcides Escobar)與羅布雷斯(Victor Robles)在換局後相當不滿,對著巨人的休息室大吼。國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)見狀也馬上上前安撫子弟兵,將他帶回休息室。

凱普勒(Gabe Kapler)賽後表示,自己不在意棒球界的潛規則,積極搶分是基於對對手的尊重,「我們今晚一局就得了7分,而他們的打線有貝爾(Josh Bell )、索托(Juan Soto)、克魯茲(Nelson Cruz),所以我知道他們也有能力可以一局拿下7分。」

Nationals shortstop Alcides Escobar and center fielder Victor Robles were not happy after Thairo Estrada attempted to steal second base and score on Brandon Crawford's single in the top of the ninth inning pic.twitter.com/90RdgRGUGz