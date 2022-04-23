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NBA》「CP3」末節砍19分寫歷史紀錄 太陽布克不在照樣收拾鵜鶘

2022/04/23 12:58

保羅。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，西部頭號種子太陽今天G3客場踢館鵜鶘，即便一哥布克大腿拉傷缺陣，但靠著保羅（Chris Paul）拿下28分14助攻、加上艾頓（Deandre Ayton）28分17籃板連線，終場以114：111力退鵜鶘，太陽在系列賽取得2：1領先優勢。

第二節雙方在籃下卡位爆發衝突，鵜鶘中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）從背後撂倒克勞德（Jae Crowder），被吹二級惡意犯規、直接驅逐出場。克勞德還想找對方理論，也被吹了一次技術犯規。太陽上半場靠著艾頓發威狂砍21分，半場取得11分領先。

克勞德想找海伊斯算帳。（美聯社）

第三節鵜鶘急起直追、雙方第四節打得相當拉鋸，保羅挺身而出，頻頻使出無解中距離投籃、奉送巧妙助攻，光末節他一個人就拿了19分主宰比賽。

根據《ESPN Stats & Info》紀錄，保羅最近2場比賽總共傳出28次助攻，這是史上季後賽2戰最多助攻又無失誤的紀錄。也是自1977-79年以來，季後賽加上例行賽2戰合計第二多助攻又無失誤的紀錄。

鵜鶘英葛蘭此役（Brandon Ingram）拿下34分、麥考倫（CJ McCollum）則有27分進帳，不過鵜鶘隊的禁區分數40分遠遠落後給太陽的64分，最後主場2連勝的目標失利。

英葛蘭。（法新社）

艾頓轟炸籃框。（法新社）

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