NBA》超完美演出！控衛之神保羅回敬紐奧良球迷

保羅。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕家有一老，如有一寶。NBA季後賽首輪「控衛之神」保羅（Chris Paul）再度發威，史詩級神鬼數據率西部頭號種子太陽紐奧良客場踢館鵜鶘，2勝1負再度領先，賽後這位36歲老將也一度衝上全美推特（Twitter）熱門搜尋排行榜龍頭，引發各界熱議。

儘管太陽一哥「奪命書生」布克（Devin Booker）因右大腿拉傷休兵，老經驗的保羅挺身而出，第3戰出賽近40分鐘，18投10中、罰球8中7，繳出28分、14助攻、4籃板、1抄截，而且沒出現失誤的完美演出，臨場正負值為+10，尤其決勝第4節頂住全場一面倒噓聲壓力，獨攬19分重創東道主軍心，連知名球評帕金斯（Kendrick Perkins）都嘆說：「這該死的保羅真讓我頭皮發麻，他不必在第4節打這麼好。」

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據統計，這是保羅生涯第7次季後賽單場10+助攻、0失誤，已是傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）4次加上「大鳥」柏德（Larry Bird）3次的總和。

此外，CP3這2場總共傳出28次助攻，也締造聯盟季後賽史上連2場0失誤最多助攻數紀錄，2005至11年待過紐奧良（當時為黃蜂）的保羅賽後說：「我很高興我們贏了，這是一個很難打球的地方，這座城市養育了我。」

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