NBA》美媒發現恐怖詹姆斯詛咒 在推特上稱讚哪一隊就會輸

詹姆斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）本季並未率領眾星雲集的湖人隊闖進季後賽，只能在家當觀眾的他被美媒發現，每次在推特上讚美某隊，那一隊就會輸球，被戲稱為「詹皇魔咒」。

詹姆斯日前在推特上盛讚灰狼表現令人驚艷，當時是在貝佛利（Patrick Beverley）上籃後的第二節中段，灰狼以49：28領先，一度領先來到26分，但最後灰熊就在第四節上演史上最偉大逆轉秀，狂掃一波23：0攻勢。

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詹皇也在籃網與塞爾提克的G1賽中發推讚美該場表現優異的前隊友厄文（Kyrie Irving），「很遺憾他為何不在75大球星名單」，只是2場比賽打下來厄文都輸球。

另外詹姆斯也讚美楊恩（Trae Young），但是楊恩的老鷹隊隨後0：2落後給熱火。

在附加賽中，詹姆斯也曾對快艇主帥泰倫魯（Tyronn Lue）大加讚賞，不過鵜鶘隨後就打出一波31：14攻勢淘汰快艇。

Damn shame he ain’t Top 75! https://t.co/jQyMvd0qXO — LeBron James （@KingJames） April 17, 2022

The Pit Bull is balling right now! Locked in — LeBron James （@KingJames） April 22, 2022

Simply the BEST coach in the game! ARGUE with your kids not me. — LeBron James （@KingJames） April 16, 2022

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