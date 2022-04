NBA》美媒發現恐怖詹姆斯詛咒 在推特上稱讚哪一隊就會輸

詹姆斯。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕詹姆斯(LeBron James)本季並未率領眾星雲集的湖人隊闖進季後賽,只能在家當觀眾的他被美媒發現,每次在推特上讚美某隊,那一隊就會輸球,被戲稱為「詹皇魔咒」。

詹姆斯日前在推特上盛讚灰狼表現令人驚艷,當時是在貝佛利(Patrick Beverley)上籃後的第二節中段,灰狼以49:28領先,一度領先來到26分,但最後灰熊就在第四節上演史上最偉大逆轉秀,狂掃一波23:0攻勢。

詹皇也在籃網與塞爾提克的G1賽中發推讚美該場表現優異的前隊友厄文(Kyrie Irving),「很遺憾他為何不在75大球星名單」,只是2場比賽打下來厄文都輸球。

另外詹姆斯也讚美楊恩(Trae Young),但是楊恩的老鷹隊隨後0:2落後給熱火。

在附加賽中,詹姆斯也曾對快艇主帥泰倫魯(Tyronn Lue)大加讚賞,不過鵜鶘隨後就打出一波31:14攻勢淘汰快艇。

The Pit Bull is balling right now! Locked in

Simply the BEST coach in the game! ARGUE with your kids not me.