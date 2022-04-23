晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

籃球》台灣女籃第一人！前北一女好手林芍彤獲NCAA一級全額獎學金

2022/04/23 15:40

林芍彤成為台灣首位進軍NCAA一級學校的女籃選手。（GATE Sports Agency提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣旅美球員林芍彤，近日獲得NCAA第一級大學提供的全額獎學金，成為台灣首位進軍NCAA D1學校的女籃選手，她也在社群興奮發文，直呼夢想成真，期待展開籃球生涯的下一篇章。

林芍彤北一女中畢業後，收到社區大學喬治亞高地學院（Georgia Highland College）全額獎學金，因為疫情關係選擇多留一年。在今年全國錦標賽（NJCAA National Tournament）中，表現亮眼，率隊繳出繳出場均 11.3分、7.8次助攻，並抓下3.8個籃板，入選最佳五人（All-Tournament Team），被評為今年 NJCAA 最優秀的控球。同時，重視學業成績的她，也入選GCAA學業優良表現團隊（GCAA All Academic Teams）。

去年賽季結束後，林芍彤開始準備休賽季個人訓練計畫及NCAA D1獎學金追夢計劃，在前NBA數據分析師葉杰及前滬江女籃好手、後來創辦運動留學顧問公司「GATE Sports Agency」的林昉蓉協助下，成功拿到了NCAA D1獎學金，與數間學校教練團討論後，最終決定選擇美國肯塔基州摩海德州立大學 。

摩海德州立大學屬於俄亥俄山谷聯會聯盟（Ohio Valley Conference），上季首度由總教練佩特里（Cayla Petree）領軍，招募的過程中出身控球的總教練非常喜歡林芍彤的球風，也期待她能成為球隊未來的門面。

林芍彤成為台灣首位進軍NCAA一級學校的女籃選手。（GATE Sports Agency提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。