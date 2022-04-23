籃球》台灣女籃第一人！前北一女好手林芍彤獲NCAA一級全額獎學金

林芍彤成為台灣首位進軍NCAA一級學校的女籃選手。（GATE Sports Agency提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣旅美球員林芍彤，近日獲得NCAA第一級大學提供的全額獎學金，成為台灣首位進軍NCAA D1學校的女籃選手，她也在社群興奮發文，直呼夢想成真，期待展開籃球生涯的下一篇章。

林芍彤北一女中畢業後，收到社區大學喬治亞高地學院（Georgia Highland College）全額獎學金，因為疫情關係選擇多留一年。在今年全國錦標賽（NJCAA National Tournament）中，表現亮眼，率隊繳出繳出場均 11.3分、7.8次助攻，並抓下3.8個籃板，入選最佳五人（All-Tournament Team），被評為今年 NJCAA 最優秀的控球。同時，重視學業成績的她，也入選GCAA學業優良表現團隊（GCAA All Academic Teams）。

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去年賽季結束後，林芍彤開始準備休賽季個人訓練計畫及NCAA D1獎學金追夢計劃，在前NBA數據分析師葉杰及前滬江女籃好手、後來創辦運動留學顧問公司「GATE Sports Agency」的林昉蓉協助下，成功拿到了NCAA D1獎學金，與數間學校教練團討論後，最終決定選擇美國肯塔基州摩海德州立大學 。

摩海德州立大學屬於俄亥俄山谷聯會聯盟（Ohio Valley Conference），上季首度由總教練佩特里（Cayla Petree）領軍，招募的過程中出身控球的總教練非常喜歡林芍彤的球風，也期待她能成為球隊未來的門面。

林芍彤成為台灣首位進軍NCAA一級學校的女籃選手。（GATE Sports Agency提供）

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