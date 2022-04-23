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NBA》我出手毫不懷疑！老鷹少主談致勝拋投

2022/04/23 15:58

T.楊恩。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕藝高人膽大！苦吞2連敗的老鷹，回到家中克服第3節16分落後，靠著少主T.楊恩（Trae Young）終場前4.4致勝拋投，終以111：110驚險撲滅東霸天熱火，東部季後賽首輪開胡，賽後T.楊恩信心滿滿說：「從不懷疑出手球會沒進。」

23歲的T.楊恩雖然開賽手感欠佳，最後階段接管戰局，繳出全隊最高24分，另有8助攻、4籃板，尤其讀秒階段從後場一條龍殺進禁區，在熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）面前拋投進球，更助老鷹重掌領先、挾1分差勝出，也避免陷入3連敗絕境，「我毫不懷疑，只要我出手，我就認為會成功。」

據美媒《ESPN》統計，包括例行賽、季後賽在內，心臟特強的T.楊恩勇於執行關鍵一擊，已是生涯第5次最後10秒內命中超前分；此外，他與詹姆斯（LeBron James）也是聯盟惟二老少球星，能在近5年季後賽壓軸10秒內多次砍進致勝球。

賽後老鷹總帥麥克米蘭（Nate McMillan）盛讚愛將，認為T.楊恩充滿自信，總能頂住沉重壓力，應付這種大場面，「他無所畏懼，每當關鍵時刻到來，就挺身而出扛起最後一擊。」　

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