達比修有先發迎戰道奇 今日賽事預告與轉播

達比修有。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，由道奇對上教士，道奇將派出左投安德森（Tyler Anderson）對決教士日籍王牌達比修有，才剛打破史上最速1600次三振的達比修有，這場比賽能否也跟上一場一樣繳出優質先發呢？記得鎖定轉播囉！

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NBA季後賽今日有兩場轉播，東部與西部各有一場比賽。首先是賽爾提克對上籃網，上一戰狀況不佳的杜蘭特（Kevin Durant）能否在這場比賽突破重圍替籃網拿下首勝呢？另外，目前戰況逐漸白熱化的灰熊與灰狼之戰，前一役灰狼大比分領先遭到逆轉，這次能不能記取教訓戰勝灰熊呢？不要忘記收看轉播了！

中職部分有兩場賽事轉播，第一場樂天桃猿對決中信兄弟，樂天桃猿將派出年輕小將林子崴對決中信兄弟德保拉，面對氣勢如虹的樂天桃猿，中信兄弟能夠贏下勝利嗎？第二場是味全龍對富邦悍將，味全龍將派出鋼龍對決悍將威迪茲，誰能助球隊獲勝呢？記得打開轉播替喜歡球隊加油喔！

MLB

08:30 道奇@教士 愛爾達體育2台、華視

NBA

07:30 塞爾提克@籃網 G3 緯來體育、愛爾達體育1台

10:00 灰熊@灰狼 G4 緯來體育

中職

14:05 樂天桃猿@中信兄弟 緯來體育

14:05 味全龍@富邦悍將 MOMO綜合台

PLG

14:30 領航猿 vs. 夢想家

17:00 鋼鐵人 vs. 國王

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

15:00 中信特攻 vs. 桃園雲豹

17:30 台中太陽 vs. 台南獵鷹

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS 2

SBL

15:00 裕隆 vs. 台啤

17:00 九太 vs. 台銀

轉播：緯來體育、緯來精采

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