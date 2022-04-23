中職》「那些年輕人被我罵到臭頭」 餅總透露李丞齡被罵最慘的原因

李丞齡。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕統一獅傷兵如雲，但目前排名仍能維持在前段班，對此「餅總」林岳平表示傷兵多本來就不能拿來當做球隊戰績的理由，「我一直傳導這樣的觀念給那些年輕球員，希望他們能夠打出價值。」但餅總也坦言自己比較苛責，表示年輕球員都被他罵到臭頭，尤其外野手李丞齡被罵最慘。

從開季以來，獅隊就一直傳出傷情，包括「外野三帥」傷了兩帥林安可、蘇智傑，今年找來的洋砲羅薩也受傷，對打線造成重傷。但獅隊以7勝5敗1和的成績排名第2，目前落後樂天桃猿2.5場勝差。

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「我不會奢望球隊要像樂天一樣在高檔，但至少要維持在中段班」，餅總表示自己一再告訴選手，「要想辦法讓球隊戰績不要掉下來，等待傷兵陸續歸來，這段時間的責任不在傷兵，而是留在球隊可以作戰的人。」由於出現傷兵潮，獅隊這段時間也起用不少新秀，或是原本替補的球員，包括李丞齡、施冠宇、羅暐捷等人都獲得機會，餅總也跟他們說：「當球隊傷兵多，換比較多替補、年輕的，你們有沒有能力幫球隊hold住，價值就出來了!」

只是餅總的苦口婆心，也讓被他「唸」的年輕球員多了不少，其中外野手李丞齡就是最明顯的例子，「他打擊率快5成（指昨天賽前），但只有1分打點耶!」餅總一語就點出李丞齡為何被罵最慘，「那表示他打出的安打，都是毫無關係的。」李丞齡昨對樂天桃猿賽前的打擊率高達4成54，但昨役4支0之後，目前打擊率跌至3成33。

「我期待有狀況出現的時候，他們能夠更自在地去發揮。」餅總指出，像李丞齡很容易在打出安打後就自我滿足，但他希望這些年輕球員能夠更沉穩，把握壘上有人的時候，為球隊建功，也發揮自己的價值。

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