晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「那些年輕人被我罵到臭頭」 餅總透露李丞齡被罵最慘的原因

2022/04/23 17:02

李丞齡。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕統一獅傷兵如雲，但目前排名仍能維持在前段班，對此「餅總」林岳平表示傷兵多本來就不能拿來當做球隊戰績的理由，「我一直傳導這樣的觀念給那些年輕球員，希望他們能夠打出價值。」但餅總也坦言自己比較苛責，表示年輕球員都被他罵到臭頭，尤其外野手李丞齡被罵最慘。

從開季以來，獅隊就一直傳出傷情，包括「外野三帥」傷了兩帥林安可、蘇智傑，今年找來的洋砲羅薩也受傷，對打線造成重傷。但獅隊以7勝5敗1和的成績排名第2，目前落後樂天桃猿2.5場勝差。

「我不會奢望球隊要像樂天一樣在高檔，但至少要維持在中段班」，餅總表示自己一再告訴選手，「要想辦法讓球隊戰績不要掉下來，等待傷兵陸續歸來，這段時間的責任不在傷兵，而是留在球隊可以作戰的人。」由於出現傷兵潮，獅隊這段時間也起用不少新秀，或是原本替補的球員，包括李丞齡、施冠宇、羅暐捷等人都獲得機會，餅總也跟他們說：「當球隊傷兵多，換比較多替補、年輕的，你們有沒有能力幫球隊hold住，價值就出來了!」

只是餅總的苦口婆心，也讓被他「唸」的年輕球員多了不少，其中外野手李丞齡就是最明顯的例子，「他打擊率快5成（指昨天賽前），但只有1分打點耶!」餅總一語就點出李丞齡為何被罵最慘，「那表示他打出的安打，都是毫無關係的。」李丞齡昨對樂天桃猿賽前的打擊率高達4成54，但昨役4支0之後，目前打擊率跌至3成33。

「我期待有狀況出現的時候，他們能夠更自在地去發揮。」餅總指出，像李丞齡很容易在打出安打後就自我滿足，但他希望這些年輕球員能夠更沉穩，把握壘上有人的時候，為球隊建功，也發揮自己的價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。