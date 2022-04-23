鐵人三項》賽事今明如期登場 台東縣體育會成箭靶

「2022Challenge Taiwan鐵人三項賽事」今如期在台東登場，台東縣體育會無端遭波及，理事長陳銘風喊冤。（台灣鐵人三項運動發展協會提供）

〔記者陳賢義／台東報導〕由台灣鐵人三項運動發展協會舉辦的「2022Challenge Taiwan鐵人三項賽事」今起一連2天在台東舉行，由於全台疫情嚴峻，是否如期舉辦引議，台東縣體育會無端遭波及，遭網友指責不顧疫情危險執意舉辦，理事長陳銘風喊冤，已委請法律團隊進行蒐證，籲有心人士不要再轉傳錯誤資訊；台東縣政府表示，由於目前無法源要求主辦單位停止辦理活動賽事，非政府主辦也無前例可循，而且目前中央決策方向皆非清零處置，而是與病毒共存，作為地方政府也僅依循配合。

2022Challenge Taiwan鐵人三項賽事今起一連2天在台東登場，受到疫情影響，台灣鐵人三項運動發展協會在台東縣政府要求與協調下，採取高規格的防疫措施，今登場的113公里賽事，結果男子組由江立堯以4小時48分47秒封王，女子組則由「張家班」大姐張婷婷5小時11分06秒摘后。

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賽事未因「疫」停辦，網友群起撻伐，矛頭指向台東縣體育會理事長陳銘風。陳銘風澄清表示，對於近日有人在網路上造謠，説他不顧疫情危險，執意要在23、24日舉辦鐵人三項賽事，是嚴重且惡意的抹黑行為；關於這些不實的謠言跟抹黑，已經委請法律團隊進行蒐證，籲有心人士不要再轉傳錯誤資訊。目前正值疫情嚴峻時刻，誠懇呼籲各界共體時艱，一起防疫，才是目前最重要的事。

台東縣政府則表示，由於目前無任何中央法源得要求主辦單位停止辦理活動賽事，即便尋找非政府主辦的活動參考案例來處置，也無看到有任何中央喊停的案例，目前中央決策方向皆非清零處置，而是與病毒共存的民主開放政策，作為地方政府也僅依循配合。

其次，CT賽事並非臨時性的活動，是一個嚴謹的國際賽事，是一年前就接受選手報名的賽事，而且今年更是亞洲盃，在全球賽事都朝向開放共存的方向時，備受全球無數鐵人組織關注，比賽成績也會影響未來選手參加國際賽事的資格，縣府站在協辦角色無法貿然要求喊停，只能道德勸說及積極要求做好最嚴謹的防疫。

另外，以參賽者的立場來衡量評估，許多選手都是半年、一年長時間的在訓練，就是把目標放在這個賽事上，是許多人的自我挑戰或自我夢想實現的舞台；更況報名者是繳費參賽，自我配合達到大會防疫上的要求，實現鐵人精神，就是個人要對自己及他人的健康負責及尊重。

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