撞球》花式撞球大師賽五月登場 柯秉逸五度受邀創紀錄

「撞球王子」柯秉逸第五度獲邀參加世界花式撞球大師賽。（取自官網）

〔記者許明禮／台北報導〕總獎金10萬美元的2022年世界花式撞球大師賽，5月5日至8日將在英國直布羅陀登場，台灣共有3名好手受邀參賽，包括「柯家兄弟」柯秉逸、柯秉中及張玉龍。

其中柯秉逸第五度參賽，也寫下台灣球員最多次參賽紀錄。柯秉中及張玉龍都是首度在這項大賽亮相。

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這項世界花式撞球年度盛事自1993年開辦以來，迄今已舉辦27屆，但台灣選手迄今一冠難求，最好成績是夏揮凱在2003年獲得亞軍。

2008年，當時還未滿19歲的柯秉逸，以世界青少年冠軍身分首度獲邀參加大師賽，他連續擊敗德國蘇魁、馬爾他卓戈兩名大師賽冠軍得主，直到4強賽才不敵芬蘭「冰人」伊孟南，並列季軍。

不過，從那次之後，柯秉逸在2012、2015和2019年三度角逐，都在16強止步，其中兩次都是被逆轉，讓他至今記憶猶新。

柯秉逸表示，大師賽採單敗淘汰、連續衝球，且局數短，充滿不確定性，打起來壓力很大，但還是還開心能再次受邀，尤其是過去兩年因為疫情關係，沒有出來打國際賽，還能獲得主辦單位的青睞，他會把握機會全力以赴，突破個人最佳成績。

今年大師賽共24人角逐，包括尋求衛冕的希臘名將卡札奇斯、新科九號球世界冠軍美國凡柏寧、兩度在這項大賽封王的西班牙好手阿爾卡迪。

柯秉中首度受邀參加花式撞球大師賽。（取自官網）

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