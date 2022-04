台鋼雄鷹加盟中職經營計劃書。(資料照,台鋼集團提供)

〔記者林宥辰/新莊報導〕富邦悍將周末「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,今天邀「森林系女神」連俞涵開球,中華職棒會長蔡其昌擔任開球打者。中職4月初接到台鋼集團的加盟意向書,蔡其昌透露,下周三將召開常務理事會,若無意外,可望通過台鋼加盟事宜。

蔡其昌說:「下周三的常務理事會,將針對台鋼的加盟意向書做審核。目前初步看起來是沒什麼問題,屆時可望通過。若通過,之後會擇期再辦正式的加盟儀式,之後台鋼就會參與今年的中職選秀會。」

蔡其昌也透露,若台鋼正式加盟後,澄清湖球場所在地的高雄市政府,也將同步和台鋼集團簽訂契約,未來台鋼主場將落腳高雄。

