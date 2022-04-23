MLB》生涯首度單場雙響砲 光芒大物再寫隊史紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今日光芒對決紅襪的比賽，儘管最終光芒以3：4飲恨，不過大物游擊手法蘭柯（Wander Franco）仍延續火燙手感，上演生涯首度單場雙響砲，這也讓他創下難得的隊史紀錄。

此役法蘭柯於1局下首度上場打擊就做出貢獻，面對敵隊前國聯冠軍MVP先發瓦卡（Michael Wacha），法蘭柯相中一記93英哩（約149.7公里）紅中偏高的失投速球，一棒掃到右外野形成陽春砲，也將比數追近至1：2。

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4局下法蘭柯再度給瓦卡震撼教育。這次面對進壘點內角偏高的卡特球，法蘭柯照樣扛出右外野大牆，上演生涯首度單場雙響砲，也再將比數拉近至2：4。這支陽春砲讓他成為光芒隊史最年輕（21歲又53天）球員單場擊出兩支全壘打，且兩轟的擊球初速分別為109.7（176.5公里）與112.4英哩（180.9公里）。

不僅打擊發揮出色，法蘭柯在游擊區的守備功力也不在話下。6局上面對紅襪捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）擊出的飛球，法蘭柯幾乎已經是「跨區辦案」，一路狂奔至左外野草皮，將小白球完美接進手套。大聯盟官網甚至用「不可思議的接殺」來形容法蘭柯的精湛守備。

儘管球隊最終1分差不敵紅襪，法蘭柯攻守兩端的演出，使敵隊同樣是游擊手的明星強打柏格茲（Xander Bogaerts）讚賞，甚至用傳奇球星O.史密斯 （Ozzie Smith）與邦茲（Barry Bonds）作比喻，來盛讚這位年僅21歲的超級新星，「有著O.史密斯的手套、邦茲的打擊。他優秀的令人難以置信。」

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