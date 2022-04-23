T1》兩隊GM氣到很搶戲！桃園雲豹險勝台啤英熊中止4連敗

桃園雲豹威廉斯（圖中）。（記者王藝菘攝）



〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園雲豹今天換主場到和平體育館，靠著雙洋將吉倫和威廉斯聯手攻下60分，加上兩人最後關鍵時刻的攻防表現，助隊在浪費超過20分領先下，仍以135：134險勝台啤英熊，中止4連敗。

雲豹本季選在中原大學當主場，只是受疫情影響，曾閉門打和延賽，如今疫情變得更加嚴峻，校方不開放體育館，因此雲豹只能繼續流浪，本週就改在和平體育館作為主場。

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雖本季對英熊以1勝3負居下風，但雲豹上半場靠洋將扮演進攻箭頭，吉倫拿18分，湯馬斯有16分、7籃板，威廉斯進帳14分，半場打完以64：57領先，而英熊陷入落後最大關鍵在三分球失準，團隊15投僅2中。

整場比賽氣氛劍拔弩張，多次出現兩隊總經理向裁判抱怨尺度的狀況，不只是雲豹總經理兼教練蘇翊傑，英熊總經理哈孝遠還在第3節最後8分52秒衝上場找裁判理論，最後吞下技術犯規。

桃園雲豹總經理兼教練蘇翊傑與裁判爭執。（記者王藝菘攝）



不僅如此，第3節最後5分17秒，英熊德古拉在籃下進攻遭羅振峰犯規，但威廉斯看到羅振峰倒地為隊友抱不平，向前推了德古拉一把，裁判經重播檢視後，判定威廉斯為違反運動精神犯規。

第4節最後7分09秒，蘇翊傑向也不斷向裁判抗議，最後累計2次技術犯規遭驅逐出場，而雲豹也浪費最多20分領先，讓原本看似一面倒的比賽變成拉鋸戰，雲豹在最後40秒先靠著威廉斯的三分球超前比分，接著吉倫在倒數10.2秒抄球後上籃，才收下勝利。

雲豹的威廉斯和吉倫各30分，湯馬斯拿25分、11籃板，羅振峰則拿22分，寫下生涯新高，盧捷閔拿14分。

至於英熊的士東狂飆50分，德古拉拿36分、25籃板，蔣淯安貢獻24分，林泰樂貢獻12分。

桃園雲豹羅振峰。（記者王藝菘攝）



桃園雲豹吉倫。（記者王藝菘攝）



台啤英熊士東。（記者王藝菘攝）



台啤英熊蔣淯安。（記者王藝菘攝）



台啤英熊德古拉。（記者王藝菘攝）



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