中職會長蔡其昌。(資料照,記者李惠洲攝)

〔記者徐正揚/新北報導〕富邦悍將於22至24日在主場新莊攜手富邦金控舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,今天邀請曾擔任世界地球日大使的藝人連俞涵、中華職棒聯盟會長蔡其昌、富邦人壽總經理陳俊伴共同開球,蔡其昌特地向富邦球迷喊話:「球季還很久,不用太擔心。」

蔡其昌指出,9局下3人出局比賽才結束,是棒球教會大家的道理,今年球季才打到4月,短暫的小小挫折不算什麼,「人生也有高低起伏,邦邦只是現在剛好比較低潮。」

蔡其昌賽前與富邦領隊林華韋、總教練丘昌榮與球員打招呼,他認為,富邦上下都有很強烈的企圖心,鬥志也很高昂,相信會急起直追,「球是圓形的,邦迷不用太難過,繼續為邦邦加油。」

許多球迷以富邦的戰績為題材,在網路上改編古文或歌曲,蔡其昌謝謝球迷讓整體關注度在無形中提升,「我好幾首歌都會唱,對聯盟來說,不管成績好、成績不好,都是話題。」

