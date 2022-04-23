中職》「如果沒有胡金龍...」 餅總一句話點出他的重要性

胡金龍4局技巧性閃過兄弟捕手陳家駒的手套，跑回球隊第2分後，就疑似因為大腿不適退場，狀況還有待觀察。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕「我的球隊現在如果沒有他，還有這樣嗎?」賽前被問及胡金龍加盟對獅隊的重要性，「餅總」林岳平立刻用這句話回應，也直接表明他認為胡金龍有多重要。

在歷經富邦悍將風波後，38歲的胡金龍今年以月薪18萬、背號51萬加盟獅隊重新出發，今天是他本季在獅隊的第10場出賽、擔任先發4棒DH。賽前問餅總認為胡金龍至今有發揮價值嗎?餅總言談中都是對他的肯定，「我可以打4棒的人選有林安可、羅薩、蘇智傑、陳鏞基和郭阜林，但這5支都倒了。」接著再反問：「現在誰打第4棒?」

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答案當然就是胡金龍，餅總接著指出，一開季沒有立刻用他，就是因為他右大腿出現緊繃，為了保險起見，就讓他晚一點開季。結果胡金龍在8日一軍首戰就轟出追平比數的全壘打，並獲選單場MVP，從第一場就展現出價值。

不過今晚開賽後，胡金龍4局技巧性閃過兄弟捕手陳家駒的手套，跑回球隊第2分後，就疑似因為大腿不適退場，狀況還有待觀察。

胡金龍4局技巧性閃過兄弟捕手陳家駒的手套，跑回球隊第2分後，就疑似因為大腿不適退場，狀況還有待觀察。（記者廖耀東攝）

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