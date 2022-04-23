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T1》決勝時刻比分板出包 台啤英熊球員、總經理哈孝遠賽後開砲

2022/04/23 19:02

台啤英熊籃球隊總經理哈孝遠。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟台啤英熊今以134：135不敵桃園雲豹，但關鍵時刻卻出現記分板分數錯誤情況，讓英熊球員賽後看到比分時傻眼，總經理哈孝遠也呼籲聯盟要做足準備，畢竟接下來就是季後賽。

雲豹靠著威廉斯在決勝節最後30.58秒投進三分球超前，但士東灌籃得手又逆轉比分，只是現場記分板並未將這一球的分數加上，形成吉倫在抄截後上籃將比分改寫成135：132領先的狀況，但實際上應為135：134。

比賽剩下最後9.36秒，蔣淯安直接選擇在外線出手，卻沒進球，勝負也就此底定，賽後他出席記者會表示，自己是因為看大螢幕比分落後3分，才會選擇在外線出手，只是比賽結束後走出球場才發現，原來是只差1分，他無奈地說：「我們球員在場上就看計分板，才會搶投三分，也因為這樣選擇性就有所差異。」

不只計分板問題，哈孝遠指出，最後讀秒階段想叫短暫停，紀錄台卻說因挑戰失敗而被取消，但這跟他得知的規範不一樣，也讓英熊沒有太多佈署機會。

哈孝遠語重心長地說，希望聯盟、裁判和紀錄台都能做好準備，而不是浪費一場好比賽，如果到了季後賽還出現紀錄台的失誤，那肯定會吵得天翻地覆。

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