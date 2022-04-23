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斯巴達障礙跑》鍛鍊健康體魄抗疫 小勇士賽家長陪跑

2022/04/23 18:56

小小勇士造型可愛。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕頂著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻壓力，「Spartan Race」斯巴達障礙跑今於高雄市大樹區舊鐵道棒壘場熱鬧開跑，其中0.8K到3.2K的小勇士賽，吸引許多家長陪著小朋友共襄盛舉，透過戶外運動從小鍛鍊健康體魄。

小勇士賽年齡層4至14歲，開放家長下場「陪跑」，許多選手都精心搭配可愛服飾造型，來自鳳山的市議員林智鴻，特地帶著老婆和4歲小兒子林子宸小試身手，「我是斯巴達障礙跑的忠實粉絲，其實2年前義大比賽時，就想讓寶貝兒子參賽，可惜當時只有2歲不符資格。」林智鴻興奮表示，這是兒子頭一次參賽，雖然之前有騎滑步車，但這回挑戰可是「既緊張又期待！」「他一大早就起床準備，還勇敢爬完高牆，對小朋友是很棒的學習體驗，也是難得親子教育。」

今年小勇士最大團，則為來自高雄在地的「陪樂親子團」，多達34人出席，「團媽」金嬋當初為了女兒而接觸，因緣際會下各處家長有志一同，如今組團規模越來越龐大，「女兒小時候比較內向，2018年幫她報名小勇士，現在已經第5次參賽，不但抗壓性變強，體能也進步，最重要學會人際關係，大家在賽場認識變成好朋友，這種友情在學校得不到。」

扮成魷魚遊戲遊戲士兵的家長，陪同小勇士闖關。（大會提供）

小勇士賽家長熱情陪跑。（大會提供）

小勇士賽吸引許多小朋友共襄盛舉。（大會提供）

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