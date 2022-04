富邦悍將球團為響應富邦集團「ESG永續理念」,推出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,連俞涵(中)受邀開球,中職會長蔡其昌(左三)擔任打者、富邦人壽總經理陳俊伴(左二)擔任主審。(記者陳志曲攝)

〔記者徐正揚/新北報導〕配合與富邦金控共同舉辦的「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,富邦悍將今天邀請曾擔任世界地球日大使的藝人連俞涵開球,第一次來球場的她直呼「很夢幻!」

連俞涵賽前接受范國宸指導,正式開球卻投得有點偏,得知「有接到就很不錯」,覺得首次開球的表現還可以,球衣背號選擇小學座號18號,算是她的幸運數字。

連俞涵表示,球場很像電影中的場景,就是很夢幻,「這是我第一次來球場,以前都是在電視上看,感覺很不可思議。」

富邦悍將球團為響應富邦集團「ESG永續理念」,推出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,連俞涵(中)受邀開球,中職會長蔡其昌(左三)擔任打者、富邦人壽總經理陳俊伴(左二)擔任主審。(記者陳志曲攝)

