中職》吉力吉撈4打點、布里悍好投 龍隊送悍將本季第10敗

吉力吉撈4打點、布里悍7局好投，味全送悍將本季第10敗。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新莊報導〕富邦悍將今晚主場對戰味全龍隊，推出本土王牌江少慶，卻難擋龍隊攻勢。龍隊4局上單局攻下7分，讓江少慶投出返台發展後最慘烈一役，龍隊終場9:0獲勝，也送給悍將本季第10敗，悍將出戰12場10敗，聯盟史上第2快。

龍隊首局就因吳東融和吉力吉撈•鞏冠安打串聯得2分，4局上火力更兇猛，打了超過一輪。吉力吉撈•鞏冠該半局擊出長打，打退悍將先發投手江少慶。連同中繼投手游霆崴被打的2支安打在內，味全龍隊攻了12人次、打下7分，吉力吉撈單場進帳4打點，奪下單場MVP。

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龍隊洋投布理悍持續保持穩定發揮，今封鎖富邦悍將打線7局，送出6次三振、被擊出5支安打，無失分。5局下，布里悍雖然被蔣智賢敲安、保送高國麟，但製造雙殺後力保不失。

江少慶前役出戰中信兄弟，投2.2局投球失9分非自責分，締造悲情紀錄吞敗。今面對龍隊投3.2局，被擊出8支安打、失9分，其中8分自責分，防禦率漲到10.80。此役也是他自去年返台發展後，單場失分最多的一戰。

此役是江少慶自去年返台發展後，單場失分最多的一戰。（記者陳志曲攝）

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