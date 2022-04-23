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中職》助總盼的那1勝來啦！ 兄弟先被得分比賽終於開胡

2022/04/23 20:34

兄弟今天以11：5大勝統一獅。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕中信兄弟開季至今戰績不理想，其中先被得分的比賽更是還沒贏過，賽前「助總」林威助被問及此事時，就表示至少現在要加油一下「追求1勝5敗」，結果今晚眾兄弟很爭氣，雖然先被獅隊得3分，但在8下順利完成9分大局逆轉秀，也拿到助總要的那1勝。

在今晚獅象戰前，兄弟打完13場比賽是5勝7敗1和的不到5成勝率戰績，助總認為其實現在球季還沒進行4分之1，球隊狀況也還不算太差，「今年大家實力都很不錯，每場比賽張力都很大，我們就是堅持到最後。」

對於先被得分的比賽還沒贏過，今晚賽前是0勝5敗，助總表示並沒有特別注意到這件事，但至少要先追求1勝5敗，且表示：「當然最好是先得分。」

在今晚開賽後，兄弟先發投手鄭凱文前3局讓對手九上九下，但第4局突然出現亂流，被敲4支安打失3分。

不過雖然先被得分，兄弟今晚發揮韌性，在5下先追回1分，7下再靠江坤宇陽春砲再得1分，8下則靠一輪猛攻逆轉戰局，11：5大勝獅隊。

江坤宇開轟。（記者廖耀東攝）

兄弟8下順利完成9分大局逆轉秀。（記者廖耀東攝）

兄弟今天以11：5大勝統一獅。（記者廖耀東攝）

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