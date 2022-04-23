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自行車》自由車聯賽明決戰塔塔加 盧紹軒穿冠軍橘衫出賽

2022/04/23 21:00

盧紹軒穿冠軍橘衫出賽。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2022年96自由車聯賽本週六點燃戰火，首站由塔塔加站揭開序幕，共吸引近千名車手參與，包括來自英、法、加、美、瑞士等18國車友齊聚南投，挑戰72公里長和升降超過2000公尺高的新中橫，同時今年聯賽則新增【新人王Mountain Dew白衫】，成為最大亮點之一。

賽事焦點競賽組共有335位國內外知名選手較勁，包括今年已揚威各大賽場Bryton Racing Team及國內最佳女子選手「粉紅小鋼炮」黃亭茵都會參賽。

96自行車聯賽去年成立，受到國內車手熱烈支持，無奈疫情攪局，只舉辦了2站就被迫停賽，今年則延續去年積分，今年由塔塔加站揭開序幕，再來是「6/25永不放棄-武嶺」、「9/25桃園讚」以及「10/16 彰化讚 收官戰」，目前由Bryton Racing Team盧紹軒暫居積分第一的寶座，他也將穿著冠軍FULCRUM橘衫出賽。

96聯賽為了帶動台灣自行車的風氣，比照UCI規格設立各分組獎金外，更攜手自行車產業冠名贊助榮譽衫包括【冠軍FULCRUM橘衫】、【衝刺王BRYTON藍衫】和【登山王TAYA紅點衫】和【新人王Mountain Dew白衫】。

競賽組延續去年分組規則做積分計算，各大車隊也來勢洶洶，競賽組報名人數相較去年更成長1成，主辦單位對此表示 : 疫情當下，自行車運動更能在室外維持1公尺距離，同時也更有力量面對多變的疫情時代。

Bryton Racing Team。（官方提供）

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