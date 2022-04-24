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MLB》投手大谷又進化了 美媒點出關鍵數據

2022/04/24 06:51

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平，今年開季出賽3場，儘管帳面上的成績平平，但據大聯盟官方數據網站《MLB Stats》指出，大谷翔平讓打者的揮空率是全聯盟最佳。

大谷翔平日前對戰對太空人繳出完美5.1局，雖然無緣完全比賽，但仍以6局12K無失分收下本季首勝。大谷翔平本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率為4.40，累積26K暫居美聯第一，三振率（K％）高達44.1％。

大谷翔平本季改變投球策略，根據《Baseball Savant》資料顯示，大谷本季使用滑球和曲球的比例是旅美5年來的新高，分別是33.8％和9.5％，滑球的揮空率高達60％，比招牌指叉球的56.3％還要來得高，而使用指叉球的比例有19％，速球比率則創新低，只有35.9％，生涯首度未達到40％以上。

據《MLB Stats》指出，大谷翔平本季的揮空率是傲視全聯盟的43.4％，第2名是巨人左投羅冬（Carlos Rodon）的39.4％，光芒左投克拉納漢（Shane McClanahan）以38.9％名列第3，釀酒人塞揚柏尼斯（Corbin Burnes）和小熊強投韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）分別以37.5％、36％名列第4和第5名。

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