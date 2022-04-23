晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

滑冰》全國花滑菁英賽好手雲集 小巨蛋週末防疫登場

2022/04/23 22:40

「花滑精靈」丁子涵。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕 儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，「2022年中華奧會100周年紀念暨全國花式滑冰菁英錦標賽」本週末如期舉行。滑冰協會表示，賽事配合中央與縣市防疫規定，並持續邀請澳洲、南韓等國際滑冰總會（ISU）國際技術官員參與，採網路同步視訊連線方式參與賽事評分。

本屆成人組各地好手雲集，包括目前世界排名71的「花滑精靈」丁子涵、男子好手葉哲宇，以及今年剛升上成人組、世界排名178的林芳毅；青年組則有世界排名166的李宇翔等，賽事全程採用ISU裁判IJS系統與最新技術通告，作為賽事評分系統標準。

「花滑精靈」丁子涵。（大會提供）

此外，為因應近期國內本土確診案例大增，賽前台北小巨蛋冰上樂園特地進行場地清潔消毒，大會要求賽事現場工作人員、教練與裁判提供打滿3劑疫苗證明；參賽選手則需須填寫健康聲明書才能入場出賽。

本屆少年A組、青年組和成年組長短曲賽事，與愛爾達體育3台及教育部體育署Youtube 頻道動滋Sports合作進行直播，提供喜愛花式滑冰民眾更多元欣賞賽事管道。

「花滑精靈」丁子涵。（大會提供）

滑冰協會理事長洪調進。（大會提供）

　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。