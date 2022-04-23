滑冰》全國花滑菁英賽好手雲集 小巨蛋週末防疫登場

「花滑精靈」丁子涵。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕 儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，「2022年中華奧會100周年紀念暨全國花式滑冰菁英錦標賽」本週末如期舉行。滑冰協會表示，賽事配合中央與縣市防疫規定，並持續邀請澳洲、南韓等國際滑冰總會（ISU）國際技術官員參與，採網路同步視訊連線方式參與賽事評分。



本屆成人組各地好手雲集，包括目前世界排名71的「花滑精靈」丁子涵、男子好手葉哲宇，以及今年剛升上成人組、世界排名178的林芳毅；青年組則有世界排名166的李宇翔等，賽事全程採用ISU裁判IJS系統與最新技術通告，作為賽事評分系統標準。

「花滑精靈」丁子涵。（大會提供）

此外，為因應近期國內本土確診案例大增，賽前台北小巨蛋冰上樂園特地進行場地清潔消毒，大會要求賽事現場工作人員、教練與裁判提供打滿3劑疫苗證明；參賽選手則需須填寫健康聲明書才能入場出賽。

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本屆少年A組、青年組和成年組長短曲賽事，與愛爾達體育3台及教育部體育署Youtube 頻道動滋Sports合作進行直播，提供喜愛花式滑冰民眾更多元欣賞賽事管道。

「花滑精靈」丁子涵。（大會提供）

滑冰協會理事長洪調進。（大會提供）

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