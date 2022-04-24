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NBA》暴龍背水一戰 西亞卡姆34分氣走七六人

2022/04/24 07:01

西亞卡姆。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東部季後賽首輪G4，3連敗的暴龍背水一戰，「龍王」西亞卡姆（Pascal Siakam）捍衛多倫多主場，拚出季後賽生涯新高34分，外加8籃板、5助攻、2火鍋、1抄截，全能演出率隊110：102力退來犯的七六人，遲來的開胡也避免慘遭橫掃。

西亞卡姆火力全開，包括決勝第4節挺身而出，強攻關鍵15分，撲滅七六人反撲氣燄；射手特倫特（Gary Trent Jr.）也在家中貢獻24分，合力保住暴龍生機，儘管聯盟季後賽史上，還沒有一支球隊能在0：3落後情況下翻盤，暴龍能否挑戰不可能的任務？球迷仍在期待。只不過，此役也折損了當家控衛范維利特（Fred VanVleet），他第2節左臀拉傷後就未再上陣。

暴龍此役雙喜臨門，前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）擊敗騎士前鋒莫布利（Evan Mobley）等競爭者，榮膺2021-22賽季最佳新秀獎項，也是隊史第3人，傷癒回歸的他替補上陣25分鐘，拿到6分、11籃板、2助攻。

至於七六人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）雖受右手拇指韌帶撕裂傷影響，仍包辦21分、8籃板；「大鬍子」哈登（James Harden）拿到22分、9助攻、5籃板、3火鍋，但17投5中的命中率欠佳。第5場台灣時間週二回到費城，3勝1負的七六人仍有機會提前出線。

恩比德。（法新社）

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