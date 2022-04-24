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網球》李羽芸征歐奏捷 笑捧本季第3座青少女雙冠軍

2022/04/24 06:52

李羽芸（右）笑捧今年第3座國際青少年雙打冠軍。（蔡怡甄提供）　　

〔記者梁偉銘／綜合報導〕保加利亞哈斯科沃J2國際青少年二級網賽，台灣17歲女將李羽芸傳回捷報！她與愛爾蘭搭檔西姆尤（Celine Simunyu）後來居上，1：6、7：5、10：4大逆轉羅馬尼亞梅絲特（Cara Maria Mester）／俄國塞亞諾娃（Anna Zyryanova），繼祕魯利馬、泰國暖武里之後，贏得個人今年第3座國際青少年雙打冠軍，生涯累積第15座金盃。

先前返台休養的李羽芸，本月重新踏上征戰歐洲旅程，本站與西姆尤排第4種子，「台愛聯軍」連闖4關攻頂，並克服氣溫偏低不適應等狀況，「這裡真的很冷，首輪比賽竟然只有攝氏零下1度，還在室外紅土打，由於下雨甚至結霜，身體暖開相當不容易。」 而雙打決賽搶10奪冠之後，李羽芸還與搭檔熱情相擁慶賀，尤其首度打進二級賽決戰的西姆尤，克服首盤失常後不忘向李羽芸笑著說：「如果這場我們輸了，坐車到機場前，我可能要一直跟妳道歉。」

目前就讀台南一中三年級的李羽芸，預計還要角逐7站賽事，她期許以戰養戰，為將來轉往職業做好準備。

李羽芸（右）笑捧今年第3座國際青少年雙打冠軍。（蔡怡甄提供）　　　

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