MLB》「世界上最爛的球迷」洋基迷超沒品行為讓對手怒了（影音）

Fans at Yankee Stadium throw things at Guardians players after the game ends. pic.twitter.com/1LIv66LfBW — Bally Sports Cleveland （@BallySportsCLE） April 23, 2022

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以5：4向守護者說再見，比賽尾聲卻出現插曲，洋基球迷不僅出言悉落對手、還丟垃圾進入場內，讓守護者外野手史卓（Myles Straw）直批：「他們是世界上最爛的球迷」。

洋基今以3：4一分落後進入9局下，守護者終結者克拉斯（Emmanuel Clase）一上來就保送唐納森（Josh Donaldson），兩出局後被凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲出左外野深遠二壘安打追平比數，左外野手關（Steven Kwan）在嘗試接球時撞牆受傷，在防護員上前確認關的傷勢時，中外野手史卓和在外野叫囂的球迷發生衝突，還一度爬上牆與觀眾對罵。

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比賽恢復進行後，托瑞斯（Gleyber Torres）代打敲出再見安，就當洋基球員衝上場慶祝時，右外野球迷卻開始丟東西進入場內，還差一點傷及右外野手莫卡多（Oscar Mercado），洋基球員包括賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）等人也連忙舉手制止球迷逾矩的行為。

莫卡多賽後表示，當關受傷的時候，左外野有一群球迷竟然興高采烈在慶祝，「這是一種暴力行為，你不能這樣講話，特別是有人受傷的時候，真的很沒品。」

而在洋基擊出再見安後，莫卡多也差點被瓶罐砸中，他回憶當時情形表示，自己嘗試去接球、沒接到後就打算回到休息區，沒想到突然有罐子從旁邊飛過，往後轉後發現又有另外一罐朝自己飛來，也是後來情緒會如此激動的原因。

至於爬上牆與球迷理論的史卓，則說是基於保護隊友的立場，「關是世界上最好的人，他是我隊友、是我兄弟，那些對他說的話，我不能就這樣讓它過了，我覺得洋基迷可以為自己的球隊加油，但不應該這樣傷害其他人。」史卓除批洋基球迷沒品外，還稱他們是「世界上最糟糕的球迷。」

洋基外野球迷今出現失控行為。（美聯社）

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